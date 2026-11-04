Слушания в CAS по делу о лишении России ЧМ по волейболу-2022 пройдут в декабре

Спортивный арбитражный суд (CAS) в середине декабря проведет слушания по делу о лишении России права на проведение чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Об этом в интервью «Ъ» рассказал президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.