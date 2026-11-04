Слушания в CAS по делу о лишении России ЧМ по волейболу-2022 пройдут в декабре
Спортивный арбитражный суд (CAS) в середине декабря проведет слушания по делу о лишении России права на проведение чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Об этом в интервью «Ъ» рассказал президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.
В марте 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла из России мужской чемпионат мира из-за начала спецоперации на Украине. Турнир приняли Польша и Словения. Через год ВФВ обратилась в CAS с требованием компенсировать $76 млн.
По словам господина Шевченко, отмена турнира стала «очень болезненной потерей». Он также выразил надежду, что чемпионат мира «все-таки пройдет в России».
Турнир 2022 года должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в десяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске. Финал планировалось провести на столичном стадионе «Динамо», где состоялся решающий матч чемпионата мира 1952 года.
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