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КультураКино

Умер режиссер «Калигулы» Тинто Брасс

Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс, известный по фильмам «Калигула» и «Салон Китти», скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщает издание Ansa со ссылкой на его супругу. Церемония прощания и похороны пройдут в закрытом формате.
Тинто Брасс

Тинто Брасс

Алексей Куденко / Коммерсантъ

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Весной 2026 года Тинто Брасс перенес сепсис. В сентябре он пропустил Венецианский кинофестиваль из-за проблем со здоровьем. Еще в 2010 году режиссер перенес кровоизлияние в мозг, после чего проходил длительную реабилитацию.
Тинто Брасс родился в Милане 26 марта 1933 года. Известность ему принесли фильмы в жанре эротического кино. Снял «Калигулу», «Нарушая запреты», «Салон Китти», «Миранду», «Подглядывающий». Всего — 33 картины.

Тинто Брасс и его фильмы

26 марта 1933 года в Милане родился Джованни Брасс. В семье его называли просто Тинто. Окончив колледж и получив юридическое образование, Брасс переехал в Париж, где начал работать в архиве. Однако, заскучав, он снова вернулся в Италию и устроился на работу ассистентом режиссеров Альберто Кавальканти и Роберто Росселлини, которые, по словам Тинто Брасса, укрепили его желание снимать кино
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26 марта 1933 года в Милане родился Джованни Брасс. В семье его называли просто Тинто. Окончив колледж и получив юридическое образование, Брасс переехал в Париж, где начал работать в архиве. Однако, заскучав, он снова вернулся в Италию и устроился на работу ассистентом режиссеров Альберто Кавальканти и Роберто Росселлини, которые, по словам Тинто Брасса, укрепили его желание снимать кино

Kommersant Photo

«Люблю подглядывать. Я вуайер от природы. А документальное кино... Я понял, что не смогу изменить мир, снимая политические фильмы. Все революции приводят к кровопролитию. Сначала должна измениться сущность человека, люди должны дать себе отчет в собственной сексуальности. Я считаю, что жизнь — это подавленный секс, и пора его выпустить на волю»
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«Люблю подглядывать. Я вуайер от природы. А документальное кино... Я понял, что не смогу изменить мир, снимая политические фильмы. Все революции приводят к кровопролитию. Сначала должна измениться сущность человека, люди должны дать себе отчет в собственной сексуальности. Я считаю, что жизнь — это подавленный секс, и пора его выпустить на волю»

Marisa Rastellini / Mondadori Portfolio via Getty Images / Fotobank

«Снимать эротические фильмы, которые и сделали меня Тинто Брассом, я начал, когда годы еще не выбелили мои виски, да и волос на голове было значительно больше» В 1968-м он снял первую эротическую драму «Крик» о танцовщице Катрин, открывшей эротический салон для высших чинов немецкого рейха. Картина была под запретом до 1974 года. В 1971 году Брасс получил Премию итальянских критиков Венецианского кинофестиваля за фильм «Отпуск»
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«Снимать эротические фильмы, которые и сделали меня Тинто Брассом, я начал, когда годы еще не выбелили мои виски, да и волос на голове было значительно больше»
В 1968-м он снял первую эротическую драму «Крик» о танцовщице Катрин, открывшей эротический салон для высших чинов немецкого рейха. Картина была под запретом до 1974 года. В 1971 году Брасс получил Премию итальянских критиков Венецианского кинофестиваля за фильм «Отпуск»

Archivio Cameraphoto Epoche/Getty Images

«Когда я снимаю фильм, то нахожусь в состоянии постоянной эрекции» Режиссерского успеха Брасс добился в 1976 году с выходом историко-эротической драмы «Калигула» (кадр из фильма на фото). Фильм вышел в прокат только в 1979 году, многие сцены были вырезаны, но, не смотря на это, картина собрала рекордную кассу. Именно после выхода «Калигулы» Тинто Брасса назвали «мастером эротического кино»
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«Когда я снимаю фильм, то нахожусь в состоянии постоянной эрекции»
Режиссерского успеха Брасс добился в 1976 году с выходом историко-эротической драмы «Калигула» (кадр из фильма на фото). Фильм вышел в прокат только в 1979 году, многие сцены были вырезаны, но, не смотря на это, картина собрала рекордную кассу. Именно после выхода «Калигулы» Тинто Брасса назвали «мастером эротического кино»

Penthouse

«Я легализировал то, что было запрещенным» В 1983 году на экраны вышел новый фильм Брасса «Ключ» о пожилом профессоре-искусствоведе, его молодой жене и их сексуальных проблемах. Режиссер окрестил жанр картины как «постельная мелодрама» и заявил, что отныне будет снимать только такие фильмы. На фото: Тинто Брасс и порноактриса Моана Поцци
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«Я легализировал то, что было запрещенным»
В 1983 году на экраны вышел новый фильм Брасса «Ключ» о пожилом профессоре-искусствоведе, его молодой жене и их сексуальных проблемах. Режиссер окрестил жанр картины как «постельная мелодрама» и заявил, что отныне будет снимать только такие фильмы.
На фото: Тинто Брасс и порноактриса Моана Поцци

Luca Bruno / AP

Фильмы, снятые Брассом до начала 90-х, нельзя было назвать просто эротическими. Критики сходились на том, что режиссер старается показать историю, внутреннее состояние героев. Однако работы Брасса 90-х годов («Миранда», «Каприччио»/»Любовь и страсть», «Паприка») стали все более упрощенными
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Фильмы, снятые Брассом до начала 90-х, нельзя было назвать просто эротическими. Критики сходились на том, что режиссер старается показать историю, внутреннее состояние героев. Однако работы Брасса 90-х годов («Миранда», «Каприччио»/»Любовь и страсть», «Паприка») стали все более упрощенными

Globe Photos/Zuma Press/Kommersant Photo / Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

«Порнография дает эрекцию, эротика — эмоции» В 1990 году Брасс выпустил фильм-манифест «Подглядывающий». Главный герой пытался прийти в себя после развода с женой и пристрастился к подглядыванию. Основным лейтмотивом фильма стали стихи Бодлера: «Будь проклят тот кретин, кто впервые смешал воедино любовь и честь»
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«Порнография дает эрекцию, эротика — эмоции»
В 1990 году Брасс выпустил фильм-манифест «Подглядывающий». Главный герой пытался прийти в себя после развода с женой и пристрастился к подглядыванию. Основным лейтмотивом фильма стали стихи Бодлера: «Будь проклят тот кретин, кто впервые смешал воедино любовь и честь»

Globe Photos/Zuma Press/Kommersant Photo

В 1995 году Тинто Брасс снял новую эротическую биографическую мелодраму «Почта Тинто Брасса», основанную на письмах, фотографиях, видеокассетах, которые присылали режиссеру поклонники. Картина — это несколько новелл, в некоторых из которых появляется и сам Брасс
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В 1995 году Тинто Брасс снял новую эротическую биографическую мелодраму «Почта Тинто Брасса», основанную на письмах, фотографиях, видеокассетах, которые присылали режиссеру поклонники. Картина — это несколько новелл, в некоторых из которых появляется и сам Брасс

Дмитрий Азаров

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В начале 2000-х итальянцы хоть и подсмеивались над почтенным возрастом режиссера, но ходить на его картины не перестали, правда, называя их «спагетти-эротика» по аналогии со «спагетти-вестернами» На фото: Тинто Брасс и испанская актриса Кармен Маура
9/149/14

В начале 2000-х итальянцы хоть и подсмеивались над почтенным возрастом режиссера, но ходить на его картины не перестали, правда, называя их «спагетти-эротика» по аналогии со «спагетти-вестернами»
На фото: Тинто Брасс и испанская актриса Кармен Маура

Capri Film Festival Press Office,HO

«Она синьора свободная. Очень чувственная, а в вопросах секса даже более «свинская», чем я. И очень умная. Иначе мы бы не были вместе столько лет» Несмотря на то, что, по заявлениям режиссера, он не приемлет моногамию, он был женат лишь однажды. Его супруга Карла Чиприани умерла в 2006 году. У пары родились двое детей
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«Она синьора свободная. Очень чувственная, а в вопросах секса даже более «свинская», чем я. И очень умная. Иначе мы бы не были вместе столько лет»
Несмотря на то, что, по заявлениям режиссера, он не приемлет моногамию, он был женат лишь однажды. Его супруга Карла Чиприани умерла в 2006 году. У пары родились двое детей

Arash Radpour / AP

Очередная картина Брасса об отношениях «Любовь моя» вышла в 2006 году, сразу после смерти жены режиссера. Фильм рассказывает историю любви замужней девушки к молодому французу. Роль девушки Марты, муж которой догадывается об измене, исполнила актриса Анна Жимская (на фото)
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Очередная картина Брасса об отношениях «Любовь моя» вышла в 2006 году, сразу после смерти жены режиссера. Фильм рассказывает историю любви замужней девушки к молодому французу. Роль девушки Марты, муж которой догадывается об измене, исполнила актриса Анна Жимская (на фото)

Luigi Costantini / AP

В 2011 году в честь Тинто Брасса состоялась премьера ретроспективного показа «Коллекция фильмов Тинто Брасса», состоящая из 10 эротических новелл режиссера. Спустя год он заявил, что пришло время выпустить «первого трехмерного порно в мире», представив обновленную версию фильма «Кто убил Калигулу 3D?»
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В 2011 году в честь Тинто Брасса состоялась премьера ретроспективного показа «Коллекция фильмов Тинто Брасса», состоящая из 10 эротических новелл режиссера. Спустя год он заявил, что пришло время выпустить «первого трехмерного порно в мире», представив обновленную версию фильма «Кто убил Калигулу 3D?»

Ernesto Ruscio/Getty Images/Fotobank / Ernesto Ruscio / Getty Images / Fotobank

«Конечно, я обеспеченный человек. Я делаю то, что мне нравится, и если картина имеет успех, неплохо зарабатываю»
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«Конечно, я обеспеченный человек. Я делаю то, что мне нравится, и если картина имеет успех, неплохо зарабатываю»

Joel Ryan / AP

Весной 2026 года Тинто Брасс перенес сепсис. В сентябре он пропустил Венецианский кинофестиваль из-за проблем со здоровьем. Еще в 2010 году режиссер перенес кровоизлияние в мозг, после чего проходил длительную реабилитацию. 4 ноября 2026 года Тинто Брасс скончался в возрасте 93 лет
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Весной 2026 года Тинто Брасс перенес сепсис. В сентябре он пропустил Венецианский кинофестиваль из-за проблем со здоровьем. Еще в 2010 году режиссер перенес кровоизлияние в мозг, после чего проходил длительную реабилитацию. 4 ноября 2026 года Тинто Брасс скончался в возрасте 93 лет

Marilla Sicilia / Mondadori / Getty Images

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