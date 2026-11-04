Умер режиссер «Калигулы» Тинто Брасс
Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс, известный по фильмам «Калигула» и «Салон Китти», скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщает издание Ansa со ссылкой на его супругу. Церемония прощания и похороны пройдут в закрытом формате.
Весной 2026 года Тинто Брасс перенес сепсис. В сентябре он пропустил Венецианский кинофестиваль из-за проблем со здоровьем. Еще в 2010 году режиссер перенес кровоизлияние в мозг, после чего проходил длительную реабилитацию.
Тинто Брасс родился в Милане 26 марта 1933 года. Известность ему принесли фильмы в жанре эротического кино. Снял «Калигулу», «Нарушая запреты», «Салон Китти», «Миранду», «Подглядывающий». Всего — 33 картины.