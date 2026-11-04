Умер режиссер «Калигулы» Тинто Брасс

«Она синьора свободная. Очень чувственная, а в вопросах секса даже более «свинская», чем я. И очень умная. Иначе мы бы не были вместе столько лет»

Несмотря на то, что, по заявлениям режиссера, он не приемлет моногамию, он был женат лишь однажды. Его супруга Карла Чиприани умерла в 2006 году. У пары родились двое детей