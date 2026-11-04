Politico: в кибератаках на европейские холодильники подозревают Россию
По мнению некоторых экспертов по кибербезопасности, за кибератаками на холодильное оборудование в европейских супермаркетах может стоять Россия. Об этом написало издание Politico.
В частности, с Россией атаки связал генеральный директор компании Lupovis Ксавье Беллекенса. При этом специалисты признают, что на нынешнем этапе расследования невозможно точно и однозначно сказать, кто стоит за атаками. Не поступало и никаких официальных заявлений властей о чьей бы то ни было причастности к атакам.
Атаки на установленные в супермаркетах холодильники начались с Франции. Там 11–12 октября хакеры удаленно изменили настройки охлаждающих установок примерно в 700 супермаркетах. В ночь на 2 ноября в десятках супермаркетов Германии, Швеции, Бельгии и Финляндии был зафиксирован резкий рост температуры в холодильниках и морозильниках. Позже об аналогичной проблеме сообщили в Италии.