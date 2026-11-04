Politico: в кибератаках на европейские холодильники подозревают Россию

В частности, с Россией атаки связал генеральный директор компании Lupovis Ксавье Беллекенса. При этом специалисты признают, что на нынешнем этапе расследования невозможно точно и однозначно сказать, кто стоит за атаками. Не поступало и никаких официальных заявлений властей о чьей бы то ни было причастности к атакам.