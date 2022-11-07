У москвичей особенная хордость

Первая платная дорога в Москве заработает сразу после Нового года. Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД), бывшей Северо-Восточной хорде, составит 950 руб. независимо от пройденного расстояния и типа транспортного средства. От оплаты освободят владельцев легковых авто с московскими и подмосковными номерами, а также такси с лицензиями, выданными в столичном регионе. Бесплатным МСД будет и для иногородних, если они после въезда в пределы ЦКАД задержатся в столичном регионе более чем на сутки. Опрошенные “Ъ” эксперты считают ограничение транзита единственно верным решением, поскольку диаметр уже сегодня стоит в пробках, другие же опасаются введения в недалеком будущем платы за проезд для москвичей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Северо-Восточная хорда станет первой платной трассой в Москве

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Северо-Восточная хорда станет первой платной трассой в Москве

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

С 2012 года, напомним, столичные власти строят систему хорд для объезда центра города. Уже открытая для движения Северо-Восточная (по ней можно пересечь город с севера на юго-восток за полчаса) и строящаяся Юго-Восточная хорда объединены под названием «Московский скоростной диаметр». В минувшем июле мэрия Москвы заявила о планах ввести здесь платный проезд для транзитного транспорта. МСД, поясняли представители столичных властей, является внутригородской магистралью, а после завершения строительства южной части диаметра и присоединения к ней на востоке трассы М-12 Москва—Казань в 2023 году ожидается резкий прирост трафика.

С 2 января 2023 года транзитным пользователям трассы придется заплатить 950 руб. независимо от типа транспортного средства и места въезда на МСД. Фиксированный размер платы выбран, поскольку основной поток по МСД составляют легковые авто, пояснили “Ъ” в пресс-службе дептранса.

Бесплатным проезд будет для всех легковых авто и общественного транспорта с московскими и подмосковными номерами, для такси с разрешением на работу в столичном регионе и междугородных автобусов.

Грузовики по МСД смогут ездить только с пропуском, плата в этом случае взиматься не будет.

Легковые авто с номерными знаками других регионов смогут проезжать бесплатно в случае, если машина более суток провела в границах ЦКАД, а между въездом на МСД и выездом с нее прошло не менее двух часов.

«Таким образом мы сможем определить цель поездки: транзит это или не транзит»,— пояснили “Ъ” в дептрансе. Эта же логика позволит ездить бесплатно москвичам, использующим для перемещения по городу машины с иногородней регистрацией, заверили “Ъ” в ведомстве, поскольку они не будут считаться «транзитниками» (вероятность того, что они в течение суток заедут в зону ЦКАД и покинут ее, крайне низкая).

Контролировать проезд будут с помощью камер, считывающих номера (система free flow). Водитель получит возможность расплатиться с помощью бесконтактных транспондеров, через приложение «Парковки России» или на «других площадках», говорят в дептрансе.

Общая схема оплаты повторяет ту, которая уже используется на ЦКАД: пять дней пользователям дороги дадут на добровольную оплату поездки, затем выставляется штраф, и, если в течение последующих 20 дней автовладелец его погашает, постановление отменяется.

Санкции за неоплату описаны в КоАП, заявили “Ъ” в дептрансе: 1,5 тыс. руб. для легковых авто и 5 тыс. руб. для грузовиков или автобусов. Собранные за оплату проезда деньги пойдут в бюджет города, заверили “Ъ”, а штрафы — в федеральный бюджет. В мэрии обещают регулярно публиковать соответствующую отчетность.

«Транзит через город нужно предотвращать,— считает глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский.— Барьер выбран довольно мягкий: можно будет приехать в Москву из другого города в гости и спокойно ездить бесплатно». Уже сейчас на МСД в часы пик образуются пробки, а после запуска южной части диаметра и подключения к нему М-12 ситуация может осложниться, считает автор проекта roads.ru Владимир Карулин. «Отвод транзита — вынужденная мера,— говорит он.—Я в целом отношусь негативно к любым ограничениям. Но лучше уж платный проезд по скоростной внутригородской дороге, чем ее отсутствие».

Для транзита есть много альтернативных путей — ЦКАД, большая и малая «бетонки», МКАД, Третье транспортное кольцо, говорит координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, серьезных неудобств у автовладельцев введение платы не вызовет. Мэрия Москвы, считает он, могла бы добавить в список освобожденных от оплаты такси с разрешениями, например, Калужской области. Легковые такси из других регионов, как правило, везут пассажиров в аэропорты Москвы, используя ЦКАД и МКАД, считает руководитель Центра компетенций Международного Евразийского форума такси Станислав Швагерус. «Использование платного транзита через МСД будет логичным, если пассажир опаздывает, но тогда он сам должен будет за это доплатить,— говорит он.— Количество иногородних такси (с разрешениями из других регионов.— “Ъ”) в Москве минимально, поскольку законодательством это запрещено, за исключением случая, если такси везет пассажира из своего региона».

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин уверен, что для москвичей и жителей области новая дорога впоследствии также станет платной. «Мы уже видели это на примере платных парковок, когда сначала было дешево и в пределах Садового кольца, а потом сделали по всему городу,— напоминает он.— Сам тариф 950 руб. нужно корректировать. Это очень дорого».

МСД станет первой трассой в Москве с платным проездом. В 2023 году мэрия обещает открыть движение по Северному дублеру Кутузовского проспекта, который сейчас активно достраивается: 11-километровая трасса пройдет от «Москва-Сити» до МКАД и строится за счет концессионера ООО «Новая концессионная компания», он же должен определить тариф. Московская область, в свою очередь, строит Мытищинскую хорду, Новолыткаринское шоссе и дублер Егорьевского шоссе, госкомпания «Автодор» — трассу М-12 Москва—Казань. Все эти дороги также будут платными.

Иван Буранов