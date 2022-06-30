Камеры настраивают на отходы

Госдума приняла закон, призванный отбить у автомобилистов охоту мусорить. Штраф до 200 тыс. руб. с конфискацией транспортного средства грозит тем, кто выбрасывает мусор из легковых авто и грузовиков в лесу, на берегу водоемов и обочинах дорог. Автоматическая фиксация нарушений предусмотрена с помощью фотоловушек. Инициатором поправок стали московские и подмосковные власти, которые планируют таким образом добиться искоренения несанкционированных свалок по всей стране. Основная цель — борьба с мусорными самосвалами, а не «с людьми, оставившими пакет на обочине», пояснили “Ъ” авторы документа. Мера, считают эксперты, сработает только в крупных городах, где есть финансовая возможность развернуть систему фиксации нарушений — камеры ГИБДД для этих целей не подходят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Вчера в третьем чтении приняты поправки к КоАП, вводящие санкции за «сброс из транспортного средства отходов производства и потребления». В ч. 1 ст. 8.2 кодекса до сих пор был прописан лишь «универсальный» штраф в 1–2 тыс. руб. за нарушения при «сборе, накоплении, транспортировании, утилизации отходов». Новый состав предусмотрен за «загрязнение или засорение» окружающей среды через «выгрузку или сброс» мусора с автомобилей или прицепов вне «специально отведенных для этого мест», то есть в лесу, на берегу водоемов и на обочинах дорог. Санкция составит для граждан 10–15 тыс. руб. (при повторном нарушении — до 30 тыс. руб.), для должностных лиц — 20–30 тыс. руб. (при повторном нарушении — до 60 тыс. руб. с конфискацией транспортного средства, на котором перевозили мусор), для юрлиц — 30–50 тыс. руб. (при повторном нарушении — до 100 тыс. руб. с конфискацией транспортного средства). При нарушении с использованием грузовика, трактора или снегохода санкции будут жестче: к примеру, для граждан — до 70 тыс. руб., для юрлиц — до 200 тыс. руб. с конфискацией большегруза. Контроль будут вести полиция и государственный лесной надзор.

Впервые об инициативе, разработанной депутатами Мосгордумы и Мособлдумы, стало известно в марте 2021 года (“Ъ” рассказывал об этом). Существующие санкции не работают, жаловались депутаты: нелегальный вывоз контейнера с мусором стоит 10 тыс. руб. при штрафе 1–2 тыс. руб. Из всех сообщений от граждан, поступающих в полицию о нарушениях в области экологии, 11% — это жалобы на незаконный сброс мусора. 15 февраля 2022 года во время принятия поправок в первом чтении представлявший законопроект депутат Мосгордумы Александр Козлов говорил о том, что основная часть нарушений совершается с помощью «Газелей», мусоровозов и самосвалов. Он пояснял, что в местах, где чаще всего сбрасывают мусор, установят автоматические круглосуточные фотоловушки, которые будут работать по аналогии с камерами ГИБДД, причем места дислокации комплексов будут меняться, чтобы «не вызывать привыкания». Для этих целей поправки внесены в ст. 1.5 КоАП «Презумпция невиновности»: там прописано, что автовладелец, получивший штраф с камеры за выброс мусора, должен будет доказать свою невиновность (по аналогии с «письмами счастья» ГИБДД), если не совершал нарушения. Фотоловушки, отметим, используются экологами для контроля за передвижением животных в заповедных зонах.

Фотофиксация нарушений предусмотрена через полгода после опубликования закона, то есть в 2023 году. «Принципиально важно, что появились новые составы и возможность конфискации транспортного средства,— сказал “Ъ” Александр Козлов, комментируя принятый закон.— Что касается фотоловушек, то, скорее всего, для их применения в регионах понадобятся дополнительные регламенты». Депутат не исключает использования в том числе действующих камер ГИБДД (их более 20 тыс. по всей России). Он подчеркнул, что основная цель ужесточения наказаний — борьба с мусорными самосвалами, а не «с людьми, оставившими пакет на обочине». Александр Козлов уверен, что поправки позволят сократить количество несанкционированных свалок, количество которых, по данным FinExpertiza, в 2021 году в РФ выросло на 30% по сравнению с 2019 годом.

Председатель общественного совета при Минприроды Александр Закондырин поддержал законопроект, заметив, что поправки будут работать прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге, а также в городах-миллионниках, у властей которых есть средства на фото- и видеофиксацию нарушений. В сельской местности следить за этим будет в разы сложнее, говорит он. Господин Закондырин также отмечает, что ответственность в любом случае понесет собственник транспортного средства: определить, кто находился в момент нарушения за рулем или кто из пассажиров выкинул мусор, будет практически невозможно.

Существующие технологии позволяют справиться с такой задачей, отмечают в ассоциации ОКО (объединяет производителей и операторов систем фотовидеофиксации). Можно, к примеру, научить камеры автоматически «видеть» крупногабаритный мусор одного типа (допустим, мешки), говорят там, но с мелким мусором сложнее. «Задействовать для этих целей дорожные камеры едва ли целесообразно,— отмечают в ОКО.— Большая их часть устанавливается на шоссе с оживленным движением. На таких трассах стихийные мусорные свалки образуются редко». Что касается фотоловушек, говорят в ассоциации, то у них, как правило, нет функции автоматического распознавания, они просто делают серии фотографий, активируясь по датчику движения в зоне контроля. «Все материалы с таких камер нужно будет отсматривать в ручном режиме, а значит, и организовать оперативное реагирование будет сложнее»,— говорят в ОКО. Нарушители-физлица и представители нелегальных сборщиков мусора наверняка попытаются обойти камеры, предполагает эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман: например, будут перед выгрузкой проверять, нет ли камеры, либо закроют объектив тряпкой, или просто выбросят мешки в другом месте.

Иван Буранов, Анна Васильева