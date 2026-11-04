Путин призвал пресекать попытки разжигания межнациональной розни

«У нас большая страна. И вновь хочу повторить, в этом многообразии культур, традиций, обычаев наша сила, огромное конкурентное преимущество и потенциал»,— добавил Владимир Путин. Народы России, по его словам, стоят «плечом к плечу» и «обязательно достигнут поставленных целей».