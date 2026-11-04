Путин призвал пресекать попытки разжигания межнациональной розни
Президент России Владимир Путин назвал сферу межнациональных отношений в России очень чувствительной и тонкой. Перед ней, по его словам, стоят «крайне опасные вызовы».
«Надо быть бдительными, пресекать любые попытки подтачивания общественной стабильности, разжигания розни между людьми»,— сказал глава государства на пленарном заседании форума «Народы России». Он подчеркнул, что «гарантом сохранения и развития» всех народов страны остается русский язык.
«У нас большая страна. И вновь хочу повторить, в этом многообразии культур, традиций, обычаев наша сила, огромное конкурентное преимущество и потенциал»,— добавил Владимир Путин. Народы России, по его словам, стоят «плечом к плечу» и «обязательно достигнут поставленных целей».