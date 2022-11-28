Водителям дали права на таблетки

Российские суды больше не могут лишать прав водителей и назначать им штраф в 30 тыс. руб., если в их организме найдены следы лекарств, не относящихся к психотропным или наркотическим. Речь, например, идет о фенибуте, феназепаме, габапентине, некоторых антидепрессантах. Это следует из постановления Конституционного суда (КС). КС обязал Госдуму «незамедлительно» внести поправки в КоАП и придумать механизм наказания водителей, злоупотребляющих лекарствами, вызывающими состояние опьянения и эффект одурманивания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В понедельник опубликовано постановление КС (.pdf) о проверке конституционности ст. 12.8 КоАП, содержащей санкции за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Отныне в случае если в крови или моче водителя найден лекарственный препарат, не относящийся к списку психотропных или наркотических (постановление правительства №681), привлекать его к ответственности за пьяное вождение или отказ от освидетельствования нельзя.

Постановление вынесено после рассмотрения КС запроса Салехардского городского суда (ЯНАО), о котором “Ъ” рассказывал в сентябре. 8 августа 2021 года у водителя Василия Шевелева в ходе медосвидетельствования в организме нашли габапентин — препарат для лечения эпилепсии, к наркотическим или психотропным не относящийся. Суд лишил господина Шевелева прав и наложил штраф в 30 тыс. руб. Автомобилист обжаловал решение в Салехардском горсуде, где обратили внимание на то, что примечание к ст. 12.8 КоАП разрешает наказывать за употребление алкоголя, наркотиков и психотропных веществ (указанных в 681-м постановлении), но не за лекарства. В связи с этим был направлен запрос в КС. О законодательном пробеле в этой области уже давно говорили и в ГИБДД.

Конституционный суд признал ст. 12.8 КоАП не соответствующей Основному закону, подтвердив, по сути, аргументацию Салехардского горсуда.

С момента публикации постановления КС нельзя использовать ст. 12.28 (пьяное вождение) и 12.27 (отказ от освидетельствования) для наказания водителей за то, что в их организме обнаружены следы лекарств из числа не входящих в постановление (несмотря на то что они ухудшают внимание и реакцию водителя). Отметим, что формальный запрет на управление автомобилем под воздействием таких лекарств давно существует (пункт 2.7 ПДД) (.pdf), но применять санкции за его нарушение пока нельзя.

Наложенный КС запрет является временной мерой. Госдума обязана с учетом позиции КС «незамедлительно» устранить выявленный пробел, следует из постановления КС. Сроки в постановлении не указаны.

«В последнее время в судебной практике укоренилась порочная тенденция, основанная на расширительном толковании статьи 12.8,— приветствовал решение юрист, адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько.— Суды, даже Верховный суд, признавали пьяными тех, кто не употреблял алкоголь, наркотики или психотропные вещества, а принимал лишь лекарства. Это могли быть, например, антидепрессанты — феназепам, амитриптилин, фенибут и т. п. Руководствовались суды при этом лишь указанием в инструкциях к данным препаратам о нежелательности либо запрете на управление автомобилем в период приема лекарств. Инструкция не может заменять закон, тем более что ко многим нам привычным безрецептурным препаратам (терафлю, колдрекс и т. п.) тоже зачастую содержатся подобные ограничения. А это создает широкие предпосылки для произвольного понимания состояния опьянения и расширительного толкования положений закона».

Юрист Лев Воропаев считает, что водителей, которые употребляют лекарства, в состав которых входят вещества, не упомянутые в 681-м постановлении, «единицы», но судебная практика складывалась, как правило, не в их пользу. Основная масса случаев, подчеркивает эксперты, связана все-таки с выявлением субстанций из запретного списка.

За это прав лишать продолжат, следует и из постановления КС. При наличии в составе лекарственного препарата веществ из запрещенного списка суды, как и сегодня, вправе будут применять ст. 12.8 КоАП и, в определенных случаях, ст. 6.9 КоАП (употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача). В этот список входят, в частности, фенобарбитал (входит, например, в состав корвалола и валокордина), клоназепам (назначается при эпилепсиях) и другие вещества — апрофен, галазепам, золпидем, мезокарб и т. д.

Иван Буранов