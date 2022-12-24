МВД разработало законопроект о наказании водителей за употребление лекарств

МВД опубликовало проект поправок в ст. 12.8 КоАП, позволяющих наказывать лишением прав и штрафом в 30 тыс. руб. водителей, у которых в организме обнаружены вещества, «входящие в состав лекарственных препаратов», но не относящиеся к этиловому спирту, наркотикам или психотропным веществам.

В конце ноября, напомним, КС запретил российским судам наказывать водителей в случае, если в ходе медосвидетельствования у них были найдены следы лекарств, не относящихся к психотропным или наркотическим (например, фенибут, феназепам, ряд антидепрессантов). Ранее в регионах наблюдалась противоречивая судебная практика, когда граждан лишали прав даже за малое содержание таких веществ в организме. КС обязал Госдуму «незамедлительно» внести поправки в КоАП и придумать механизм наказания водителей, злоупотребляющих лекарствами, вызывающими состояние опьянения и эффект одурманивания. ГИБДД, в свою очередь, направила в регионы указание о том, что пока поправки не приняты, материалы в суды в отношении таких автовладельцев не направлять.

Спустя несколько дней после решения КС поправки в Госдуму внесла ЛДПР. Депутаты предложили, чтобы ст. 12.8 КоАП ссылалась на отдельный перечень лекарств, употребление которых за рулем будет запрещено независимо от концентрации. Его должен установить Минздрав. МВД, согласно пояснительной записке к своим поправкам, предлагает изменить приказ Минздрава № 933н о порядке проведения медосвидетельствования, прописав там особенности тестирования водителей на наличие лекарств. Что конкретно там будет прописано, будет ли там указана предельная концентрация лекарств в организме или их перечень — пока неизвестно.

Общественное обсуждение законопроекта МВД продолжится до 29 декабря.

Подробно о решении Конституционного суда читайте в материале «Водителям дали права на таблетки».

Иван Буранов