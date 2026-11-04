Минкульт заказывает проект обустройства мавзолея на Красной площади
Минкульт РФ опубликовал на портале госзакупок тендер на разработку проектной документации по реставрации нескольких объектов Московского Кремля, в том числе Мавзолея Ленина на Красной площади. Гранитный Мавзолей Владимира Ленина был построен по проекту архитектора Алексея Щусева в 1929–1930 годах. Внутри него в прозрачном саркофаге покоится тело Владимира Ленина (в 1953–1961 годах там же находились и останки другого экс-главы СССР — Иосифа Сталина). В Минкульте ждут от подрядчика проекта переустройства инженерных сетей саркофага, а также предложений по реставрации его художественного и архитектурного убранства.
В частности, в ведомстве хотят получить результаты инженерно-технического исследования мавзолея, проектную и сметную документацию на эти работы, а также эскизные проекты. Ожидается, что подрядчик привлечет к разработке концепции новых инженерных сетей мавзолея «научно-исследовательские организации для разработки оптимальных технических решений». Заявки на конкурс принимаются до 19 ноября, начальная сумма контракта — 345 млн руб.
В мае 2025 года Минкульт уже проводил конкурс на противоаварийные и реставрационные работы в мавзолее: контракт на 19,5 млн руб. на эти работы тогда был заключен с АО «Группа компаний ЕКС» (реставрировало, например, за 4,5 млрд руб. Центр театра и кино на Поварской улице, известный также как Театр киноактера под управлением Никиты Михалкова).
Помимо переустройства инженерных сетей Мавзолея Владимира Ленина в Минкульте в рамках опубликованного тендера хотят получить проекты и на другие объекты Московского Кремля. Речь, в частности, о древнейшем памятнике на его территории церкви Воскрешения Лазаря (1393 года постройки) и Большом Кремлевском дворце (возведен в 1838–1849 годах по проекту архитектора Константина Тона). В обоих случаях от подрядчика ждут проекты противоаварийных и реставрационных работ. Для Большого Кремлевского дворца в документации отдельно оговаривается необходимость получить проекты переустройства инженерных сетей и реставрационных работ системы освещения во Владимирском зале, включая исторические бронзовые люстры и торшеры.