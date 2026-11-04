Минкульт заказывает проект обустройства мавзолея на Красной площади

Минкульт РФ опубликовал на портале госзакупок тендер на разработку проектной документации по реставрации нескольких объектов Московского Кремля, в том числе Мавзолея Ленина на Красной площади. Гранитный Мавзолей Владимира Ленина был построен по проекту архитектора Алексея Щусева в 1929–1930 годах. Внутри него в прозрачном саркофаге покоится тело Владимира Ленина (в 1953–1961 годах там же находились и останки другого экс-главы СССР — Иосифа Сталина). В Минкульте ждут от подрядчика проекта переустройства инженерных сетей саркофага, а также предложений по реставрации его художественного и архитектурного убранства.