Тарифы пошли по резьбе

Процедура техосмотра легковой машины с 1 января 2023 года подорожает в среднем на 57%, подсчитал “Ъ”. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее установила, что обновленные тарифы региональные власти должны утвердить до 20 декабря. Львиная доля субъектов подняла цену до 913 руб.— минимально разрешенного ФАС тарифа. Операторы ТО разочарованы: они ждали более существенного повышения цен с учетом накопленной инфляции, чтобы окупить приобретенное оборудование и выйти на рентабельность. В отдельных регионах, впрочем, техосмотр подорожал в два-три раза, например в Орловской, Омской областях, Хакасии. Один из самых дорогих тарифов на ТО — 1,5 тыс. руб. за легковую машину — будет, скорее всего, действовать в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Операторы техосмотра опасаются, что новые тарифы не позволят им окупить затраты

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Операторы техосмотра опасаются, что новые тарифы не позволят им окупить затраты

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Приказ ФАС по расчету предельных тарифов на ТО, которые устанавливают для каждого субъекта региональные власти, начал действовать в октябре. Прежняя методика расчета цены (была принята в 2012 году) в течение последних лет вызывала критику участников отрасли: низкий предельный тариф, по их словам, не позволял получать прибыль и развивать бизнес. Новые правила предусматривают постоянную актуализацию ценообразования: регион запрашивает у операторов сведения о расходах (фонде оплаты труда, ремонте оборудования и т. д.), рассчитывая показатель для следующего года. Если же данные присылают менее 50% действующих на рынке компаний, чиновники индексируют тариф на уровень инфляции. При этом цены на ТО не могут быть ниже 913 руб. для легковых машин, 321 руб. для мотоциклов, 1,56–1,88 тыс. руб. для автобусов, 0,9–1,96 тыс. руб. для грузовиков.

Утвердить тарифы необходимо не позднее 20 декабря, сказано в приказе ФАС. Проведенный “Ъ” анализ опубликованных документов по 45 регионам показывает, что в среднем цены вырастут на 57% для ТО самой массовой категории (легковые машины), при этом большинство регионов подняли тариф до 913 руб. Такой единодушный результат в каждом субъекте объясняют по-разному. В Севастополе (старая цена — 559 руб.) из расчетов операторов выходила цена ниже, чем минимум ФАС, пояснил, например, глава региона Михаил Развожаев. Московские власти выбрали тариф 913 руб. для легковых автомобилей (цена 720 руб. не менялась с 2012 года) «в интересах граждан», заявили “Ъ” в столичном департаменте экономики, фактическая инфляция за десять лет составила 76%, но цены поднимаются на 22%.

С декабря 2021 года, напомним, техосмотр является обязательным для грузовиков, автобусов и такси. Владельцы легковых автомобилей должны подтвердить пройденный ТО при перерегистрации машины старше четырех лет в ГИБДД или при внесении изменений в конструкцию автомобиля.

Среди регионов, где тарифы для легковых машин вырастут значительнее всего,— Орловская (в 3 раза), Омская (в 2,4 раза), Оренбургская (в 1,9 раза) области, Хакасия (в 2 раза). Меньше всего цены поднимут в Приморском крае (на 3,9%) и Мурманской области (на 6%). Самый дорогой тариф ТО планируется установить в Санкт-Петербурге — 1,54 тыс. руб.: в пятницу это решение еще не было утверждено, однако власти анонсировали намерение старую цену 881 руб. проиндексировать на 75,2%. Сахалинская область поднимает тарифы с 1,11–1,2 тыс. до 1,2–1,32 тыс. руб. (в зависимости от тарифной зоны), Камчатский край — с 840 руб. до 1,33 тыс. руб. Подмосковье и Татарстан еще в конце прошлой недели не имели утвержденных тарифов, но ранее заявили о планах их пересмотреть (с 710 руб. и 510 руб. соответственно до 913 руб.). В подмосковном комитете по тарифам “Ъ” пообещали, что утвердят цены 20 декабря. В комитете по регулированию тарифов Саратовской области “Ъ” пообещали, что постановление губернатора с ценами выйдет на этой неделе. В Ростовской области цены определят к концу года, сообщили “Ъ” в региональной службе по тарифам, но конкретных цифр не назвали, отметив лишь, что «размер платы немного увеличится». По ряду регионов “Ъ” не удалось найти подтвержденных данных о планах пересмотра тарифов, например по Чечне, Адыгее, Северной Осетии, Башкирии, Воронежской области. В правительстве Крыма “Ъ” заявили, что пока не планируют повышение цен. Власти, по данным “Ъ”, обсуждают этот вопрос с ФАС с учетом тяжелого положения перевозчиков в связи с изношенностью подвижного состава и повышением цен на топливо, запчасти и комплектующие.

Чиновникам собрать необходимые данные с операторов будет сложно: у некоторых компаний даже бухгалтера своего нет, заявил “Ъ” глава Гильдии операторов ТО при Московской торгово-промышленной палате Игорь Волчек. Власти Ленинградской области, к примеру, собрали сведения лишь с 32% компаний. «Но мы все же посчитали, что с учетом инфляции тариф в Москве должен был подняться до 1,33 тыс. руб. И это минимум, который позволил бы бизнесу хоть как-то существовать,— говорит господин Волчек.— А 913 руб.— ни о чем. Для других регионов такой тариф, возможно, и подходит, но непонятно, почему в Москве он меньше, чем в Санкт-Петербурге». В регионах, где тариф увеличился меньше, чем показатель инфляции, власти просто не захотели считать, говорит глава союза «Техэксперт» Сергей Зайцев. Регионы списали тарифы с минимумов ФАС, даже не попытавшись учесть инфляцию, а уж тем более собрать данные с операторов, соглашается руководитель пункта техосмотра в Красноярском крае (оператор ООО «Марс») Иван Кекин.

В ФАС “Ъ” заявили, что собираются проанализировать новые тарифы в регионах после их окончательного утверждения. Там отметили, что ранее, после вступления в силу методики, разъясняли документ субъектам федерации.

Иван Буранов; Александр Дремлюгин, Симферополь; Сергей Петунин, Саратов; Вячеслав Калашников, Санкт-Петербург