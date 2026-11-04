Трое погибли при ударах ВСУ по Белгородской области
Оперативный штаб Белгородской области второй раз за день сообщил об ударах ВСУ по муниципалитетам региона. Жертвы есть в Шебекинском и Краснояружском округах.
FPV-дрон влетел в грузовик в селе Вознесеновка, от взрыва погиб мужчина. В поселке Отрадовский дрон атаковал легковой автомобиль, где сидела семейная пара. Супруги скончались от полученных ранений.
Кроме того, под удар попали села Новая Таволжанка, Казинка, Стригуны и Солдатское. Там при детонации беспилотников пострадали четыре человека. Двух госпитализировали, остальных вскоре отпустят домой — они продолжат лечение амбулаторно.