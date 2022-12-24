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Коммерсантъ FM
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Единство без противоположностей

Как депутаты Госдумы продолжили входить в историю

Осенняя сессия Госдумы, как ранее и весенняя, прошла под знаком «законодательного обеспечения» специальной военной операции. Ее главными результатами стали юридическое закрепление территориальных результатов спецоперации, принятие срочных мер по поддержке мобилизованных и усиление борьбы с внешними и внутренними врагами. А единодушие, с которым, как правило, принимались эти решения, по мнению заведующего отделом политики “Ъ” Дмитрия Камышева, позволяет говорить, что «крымский» консенсус в Думе по итогам 2022 года окончательно сменился «донбасским».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Тематически завершившаяся 22 декабря сессия оказалась очень похожей на предыдущую: как и весной, основу осенней думской повестки составили четыре смысловых блока.

Первый из них можно условно назвать историческим. В середине февраля 2022-го депутаты вошли в историю, приняв обращение к президенту с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которое стало своеобразной прелюдией к начавшейся 24 февраля специальной военной операции на Украине. А 3 октября Дума уже приступила к юридическому оформлению ее первых результатов, ратифицировав договоры о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также одобрив четыре соответствующих федеральных конституционных закона.

Далее все пошло по уже известному «крымскому сценарию» 2014 года: нижняя палата занялась ускоренной интеграцией новых субъектов в российскую правовую систему, только в «учетверенном» масштабе. В частности, уже приняты законы о порядке применения на этих территориях Гражданского кодекса и исполнительного производства, а законопроекты о формировании судов и особенностях использования норм УК и УПК прошли первое чтение.

Чем занималась Госдума в осеннюю сессию

Второй тематический блок вновь был связан с решением военных и военно-промышленных вопросов. Но если весной акцент делался на законодательном совершенствовании контрактной службы в армии и уточнении норм, касающихся функционирования «оборонки», то осенью главной темой, безусловно, стала частичная мобилизация. Правда, повлиять на сам процесс мобилизации, в котором выявилось немало недостатков, Дума не успела (внесенные оппозиционерами поправки о новых отсрочках от призыва для отдельных категорий граждан пока не рассмотрены), но активно поработала над мерами поддержки мобилизованных и членов их семей. Именно депутаты стали авторами наиболее заметных законопроектов на эту тему — например, о предоставлении мобилизованным кредитных каникул и права на сохранение рабочих мест «на гражданке», об освобождении их семей от пеней за долги по оплате ЖКХ, о сохранении бизнеса мобилизованных предпринимателей.

За третий блок — противодействие антироссийским санкциям — по-прежнему отвечало правительство. Весной инициатив на эту тему вносилось, конечно, больше, зато осенью они были масштабнее. В частности, к ним можно отнести новый федеральный бюджет, а также законопроекты о новой конструкции «бюджетных правил» и о продлении контрсанкционных послаблений в сфере корпоративного права. Да и одобренный в ускоренном порядке закон о едином пособии для малоимущих семей с детьми тоже вполне вписывается в антисанкционную повестку, поскольку принимался под лозунгами защиты благосостояния россиян в условиях противостояния с Западом.

Наконец, четвертым тематическим блоком в работе Думы традиционно стала борьба с внешними и внутренними врагами. Так, вслед за дезертирами и мародерами, о которых депутаты «позаботились» еще весной, дело дошло и до диверсантов: в УК добавили несколько новых составов, предусматривающих за разного рода причастность к диверсионной работе наказание вплоть до пожизненного заключения. Обсуждение этих поправок предсказуемо вызвало и очередной всплеск дискуссии о возвращении смертной казни, но тут думское большинство осталось верным заветам председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, недавно еще раз заявившего о невозможности возвращения «высшей меры» без изменения Конституции.

Статистические итоги работы Госдумы

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Продолжилось осенью и совершенствование законодательства об иностранных агентах, начатое в весеннюю сессию принятием нового базового закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Депутаты завершили стартовавшее еще весной рассмотрение большого пакета поправок в разные законы, налагающих на иноагентов новые ограничения: к примеру, им теперь запрещено организовывать митинги, участвовать в образовательной деятельности, быть членами избиркомов и служить в силовых ведомствах. Кроме того, вместо нескольких статей КоАП, предусматривавших наказание для разных категорий иноагентов, введена одна, объединяющая все прежние составы.

Ну а самой резонансной осенней инициативой на тему борьбы с врагами стал закон о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Обещанное его авторами «широкое общественное обсуждение» прошло без участия (по крайней мере явного) представителей ЛГБТ-сообщества и завершилось единодушным одобрением законопроекта, внесение которого депутаты обосновали «цивилизационным противостоянием с Западом». А тем, кому вскоре придется платить внушительные штрафы за нарушение этого закона, остается утешаться тем, что к предложениям наказывать нарушителей еще и в уголовном порядке в Думе — во всяком случае пока — не прислушались.

Фотогалерея

Как депутаты Госдумы поработали осенью в фотографиях

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Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн (справа)

Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты на первом заседании осенней сессии

Депутаты на первом заседании осенней сессии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: член комитета по бюджету и налогам Галина Данчикова, заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Марина Оргеева, первый заместитель председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев

Слева направо: член комитета по бюджету и налогам Галина Данчикова, заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Марина Оргеева, первый заместитель председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты перед началом заседания

Депутаты перед началом заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Глава комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко (слева) и первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой

Глава комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко (слева) и первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (в центре)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Слева направо: председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикеры ГД Алексей Гордеев и Иван Мельников, первый заместитель председателя комитета по энергетике Сергей Левченко

Слева направо: председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикеры ГД Алексей Гордеев и Иван Мельников, первый заместитель председателя комитета по энергетике Сергей Левченко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: председатель Госдумы Вячеслав Володин, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников

Слева направо: председатель Госдумы Вячеслав Володин, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Светлана Журова (слева) и член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина (в центре)

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Светлана Журова (слева) и член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Вице-спикеры Госдумы Ирина Яровая и Сергей Неверов

Вице-спикеры Госдумы Ирина Яровая и Сергей Неверов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров

Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Напсо (слева) и заместитель председателя комитета России по бюджету и налогам Каплан Панеш

Первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Напсо (слева) и заместитель председателя комитета России по бюджету и налогам Каплан Панеш

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Руководитель фракции «Новые люди» Андрей Нечаев (слева) и первый заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев

Руководитель фракции «Новые люди» Андрей Нечаев (слева) и первый заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Зампредседателя комитета по развитию гражданского общества Олег Леонов (слева), член комитета по международным делам Роза Чемерис и глава комитета по туризму Сангаджи Тарбаев (второй справа)

Зампредседателя комитета по развитию гражданского общества Олег Леонов (слева), член комитета по международным делам Роза Чемерис и глава комитета по туризму Сангаджи Тарбаев (второй справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Делегаты международной конференции «Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ» на заседании Госдумы

Делегаты международной конференции «Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ» на заседании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по контролю Олег Морозов и член комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Раиса Кармазина

Председатель комитета по контролю Олег Морозов и член комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Раиса Кармазина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутат Ольга Германова (слева) и председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева

Депутат Ольга Германова (слева) и председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: председатель ЛДПР, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, член ЛДПР Виктор Бут и исполнительный директор международного информационного агентства «Россия Сегодня» Кирилл Вышинский

Слева направо: председатель ЛДПР, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, член ЛДПР Виктор Бут и исполнительный директор международного информационного агентства «Россия Сегодня» Кирилл Вышинский

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета по обороне Андрей Красов

Первый заместитель председателя комитета по обороне Андрей Красов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков (слева) и первый заместитель председателя комитета по культуре Дмитрий Певцов

Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков (слева) и первый заместитель председателя комитета по культуре Дмитрий Певцов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по международным делам Мария Бутина и первый заместитель председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин

Член комитета по международным делам Мария Бутина и первый заместитель председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Депутаты на заседании

Депутаты на заседании

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Депутаты на финальном заседании осенней сессии

Депутаты на финальном заседании осенней сессии

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты на первом заседании осенней сессии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: член комитета по бюджету и налогам Галина Данчикова, заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Марина Оргеева, первый заместитель председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты перед началом заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Глава комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко (слева) и первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Слева направо: председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикеры ГД Алексей Гордеев и Иван Мельников, первый заместитель председателя комитета по энергетике Сергей Левченко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: председатель Госдумы Вячеслав Володин, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Светлана Журова (слева) и член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Вице-спикеры Госдумы Ирина Яровая и Сергей Неверов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Напсо (слева) и заместитель председателя комитета России по бюджету и налогам Каплан Панеш

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Руководитель фракции «Новые люди» Андрей Нечаев (слева) и первый заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Зампредседателя комитета по развитию гражданского общества Олег Леонов (слева), член комитета по международным делам Роза Чемерис и глава комитета по туризму Сангаджи Тарбаев (второй справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Делегаты международной конференции «Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ» на заседании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по контролю Олег Морозов и член комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Раиса Кармазина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутат Ольга Германова (слева) и председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: председатель ЛДПР, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, член ЛДПР Виктор Бут и исполнительный директор международного информационного агентства «Россия Сегодня» Кирилл Вышинский

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета по обороне Андрей Красов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков (слева) и первый заместитель председателя комитета по культуре Дмитрий Певцов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по международным делам Мария Бутина и первый заместитель председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Депутаты на заседании

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Депутаты на финальном заседании осенней сессии

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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