Единство без противоположностей

Осенняя сессия Госдумы, как ранее и весенняя, прошла под знаком «законодательного обеспечения» специальной военной операции. Ее главными результатами стали юридическое закрепление территориальных результатов спецоперации, принятие срочных мер по поддержке мобилизованных и усиление борьбы с внешними и внутренними врагами. А единодушие, с которым, как правило, принимались эти решения, по мнению заведующего отделом политики “Ъ” Дмитрия Камышева, позволяет говорить, что «крымский» консенсус в Думе по итогам 2022 года окончательно сменился «донбасским».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Тематически завершившаяся 22 декабря сессия оказалась очень похожей на предыдущую: как и весной, основу осенней думской повестки составили четыре смысловых блока.

Первый из них можно условно назвать историческим. В середине февраля 2022-го депутаты вошли в историю, приняв обращение к президенту с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которое стало своеобразной прелюдией к начавшейся 24 февраля специальной военной операции на Украине. А 3 октября Дума уже приступила к юридическому оформлению ее первых результатов, ратифицировав договоры о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также одобрив четыре соответствующих федеральных конституционных закона.

Далее все пошло по уже известному «крымскому сценарию» 2014 года: нижняя палата занялась ускоренной интеграцией новых субъектов в российскую правовую систему, только в «учетверенном» масштабе. В частности, уже приняты законы о порядке применения на этих территориях Гражданского кодекса и исполнительного производства, а законопроекты о формировании судов и особенностях использования норм УК и УПК прошли первое чтение.

Второй тематический блок вновь был связан с решением военных и военно-промышленных вопросов. Но если весной акцент делался на законодательном совершенствовании контрактной службы в армии и уточнении норм, касающихся функционирования «оборонки», то осенью главной темой, безусловно, стала частичная мобилизация. Правда, повлиять на сам процесс мобилизации, в котором выявилось немало недостатков, Дума не успела (внесенные оппозиционерами поправки о новых отсрочках от призыва для отдельных категорий граждан пока не рассмотрены), но активно поработала над мерами поддержки мобилизованных и членов их семей. Именно депутаты стали авторами наиболее заметных законопроектов на эту тему — например, о предоставлении мобилизованным кредитных каникул и права на сохранение рабочих мест «на гражданке», об освобождении их семей от пеней за долги по оплате ЖКХ, о сохранении бизнеса мобилизованных предпринимателей.

За третий блок — противодействие антироссийским санкциям — по-прежнему отвечало правительство. Весной инициатив на эту тему вносилось, конечно, больше, зато осенью они были масштабнее. В частности, к ним можно отнести новый федеральный бюджет, а также законопроекты о новой конструкции «бюджетных правил» и о продлении контрсанкционных послаблений в сфере корпоративного права. Да и одобренный в ускоренном порядке закон о едином пособии для малоимущих семей с детьми тоже вполне вписывается в антисанкционную повестку, поскольку принимался под лозунгами защиты благосостояния россиян в условиях противостояния с Западом.

Наконец, четвертым тематическим блоком в работе Думы традиционно стала борьба с внешними и внутренними врагами. Так, вслед за дезертирами и мародерами, о которых депутаты «позаботились» еще весной, дело дошло и до диверсантов: в УК добавили несколько новых составов, предусматривающих за разного рода причастность к диверсионной работе наказание вплоть до пожизненного заключения. Обсуждение этих поправок предсказуемо вызвало и очередной всплеск дискуссии о возвращении смертной казни, но тут думское большинство осталось верным заветам председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, недавно еще раз заявившего о невозможности возвращения «высшей меры» без изменения Конституции.

Продолжилось осенью и совершенствование законодательства об иностранных агентах, начатое в весеннюю сессию принятием нового базового закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Депутаты завершили стартовавшее еще весной рассмотрение большого пакета поправок в разные законы, налагающих на иноагентов новые ограничения: к примеру, им теперь запрещено организовывать митинги, участвовать в образовательной деятельности, быть членами избиркомов и служить в силовых ведомствах. Кроме того, вместо нескольких статей КоАП, предусматривавших наказание для разных категорий иноагентов, введена одна, объединяющая все прежние составы.

Ну а самой резонансной осенней инициативой на тему борьбы с врагами стал закон о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Обещанное его авторами «широкое общественное обсуждение» прошло без участия (по крайней мере явного) представителей ЛГБТ-сообщества и завершилось единодушным одобрением законопроекта, внесение которого депутаты обосновали «цивилизационным противостоянием с Западом». А тем, кому вскоре придется платить внушительные штрафы за нарушение этого закона, остается утешаться тем, что к предложениям наказывать нарушителей еще и в уголовном порядке в Думе — во всяком случае пока — не прислушались.