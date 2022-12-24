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Каждый десятый закон — о новых субъектах и поддержке мобилизованных

Как поработала Госдума в осеннюю сессию 2022 года

На этой неделе Государственная дума восьмого созыва завершила свою третью сессию. “Ъ” подводит статистические итоги: сколько законов было принято, кто поработал активно, а кто — не очень.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Внесли, приняли, отложили

За время сессии в Госдуму было внесено 419 законопроектов, а принято 285 — вдвое больше, чем в прошлую осеннюю сессию. За весь 2022 год депутаты одобрили 653 закона — это рекорд для нижней палаты парламента за всю историю ее работы.

На рассмотрении Думы осталось 1319 законопроектов, 968 из них готовятся к рассмотрению в первом чтении, 346 — во втором, 5 — в третьем.

Передовики законотворчества

Общее число внесенных законопроектов по сравнению с прошлой осенней сессией выросло в 2,3 раза (419 против 179). Доля внесенных депутатами и сенаторам инициатив увеличилась с 37,4% до 62,5%. Законодательная активность правительства, напротив, снизилась: на его долю пришлось 25,8% всех документов против 43% годом ранее. Доля президентских инициатив осталась на уровне около 3%, но в абсолютных значениях их число выросло с 6 до 14.

За прошлую осеннюю сессию более двух третей народных избранников не внесли ни одного законопроекта. На этот раз таких депутатов оказалось всего трое — Вадим Белоусов, Евгений Марченко и Вячеслав Никонов.

В первую десятку самых активных законодателей вошли шесть депутатов от ЛДПР, три представителя партии «Справедливая Россия — За правду» и один единоросс — Василий Пискарев.

Самые упоминаемые и цитируемые

Больше всего в осеннюю сессию СМИ традиционно освещали деятельность председателя Госдумы Вячеслава Володина. На втором месте по упоминаемости в эту сессию оказался Александр Хинштейн. Далее следуют депутат «Справедливой России — За правду» Анатолий Аксаков, новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, который много комментировал законопроекты, связанные с военной спецоперацией на Украине и мобилизацией.

В рейтинге цитируемости в СМИ также лидирует господин Володин. На втором и третьем местах — Леонид Слуцкий и председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Каждый третий закон — разрешительный

Согласно проведенному “Ъ” анализу, из 285 инициатив, принятых Госдумой осенью, 97 можно отнести к категории разрешительных: например, законы об увеличении МРОТ, продаже рецептурных лекарств в интернете, облегченном порядке получения гражданства иностранцами, служившими в российской армии, и прочее. При этом около 15% разрешительных мер были направлены на поддержку мобилизованных и членов их семей (льготы, кредитные каникулы и другие отсрочки).

65 законов — условно запретительные. К ним относятся в том числе новые поправки об иноагентах, наказание за осквернение георгиевской ленты, запрет суррогатного материнства для иностранцев, пожизненное лишение свободы за диверсии и усиление госконтроля за оружием. Доля таких законов от общего числа принятых за сессию составила почти 23% (год назад их было 20%). Остальные документы (123) — ратификация международных соглашений, бюджетные корректировки, унификация правовых систем новых субъектов и т. п. Всего Госдума одобрила 15 законов (или чуть более 5% от всех), напрямую касающихся присоединенных территорий — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Наиболее громким стал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Еще одна нашумевшая принятая инициатива осенней сессии — пакет поправок в УК РФ, ужесточающий наказание за мародерство, дезертирство и сдачу в плен.

Самые громкие законы осенней сессии

Закон Дата принятия Количество упоминаний в СМИ (тыс.) О чем закон
О запрете ЛГБТ-пропаганды 24.11.2022 8,5 Установил штраф до 5 млн руб. за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и до 10 млн руб.— педофилии
О бюджете 24.11.2022 6,4 Утвердил параметры бюджета на 2023 год: доходы — 26,13 трлн руб., расходы — 29,056 трлн руб.
О кредитных каникулах для мобилизованных 28.09.2022 5,1 Разрешил мобилизованным и их семьям претендовать на получение кредитных каникул
О вхождении новых субъектов в состав РФ 03.10.2022 4,9 Определил условия присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России
Об ужесточении уголовной ответственности за воинские преступления в период мобилизации 20.09.2022 4,5 Ввел наказание до 10 лет лишения свободы за добровольную сдачу в плен и дезертирство, до 15 лет — за мародерство
О наделении добровольцев статусом ветеранов 10.11.2022 3 Предоставил статус ветерана боевых действий добровольцам, участвующим в спецоперации на Украине
Об универсальных пособиях малоимущим семьям 15.11.2022 2,3 Малоимущие семьи с детьми до 17 лет будут получать единое пособие в размере 50–100% от прожиточного минимума
О повышении МРОТ 07.12.2022 2,1 Увеличил МРОТ с 1 января 2023 года на 963 руб.— до 16 242 руб.
О запрете суррогатного материнства для иностранцев 08.12.2022 1,9 Запретил суррогатное материнство в России в интересах иностранных граждан
О наказании за осквернение георгиевской ленты 20.12.2022 1,9 Приравнял георгиевскую ленту к символам воинской славы и ввел наказание за ее публичное осквернение: штрафы до 5 млн руб. либо лишение свободы на срок до пяти лет

Источники: официальный сайт Госдумы, библиотека СМИ Integrum.

Глас народа

За время сессии ВЦИОМ публиковал рейтинг одобрения деятельности депутатов лишь три раза, в последний раз — в октябре. В среднем за год одобрение государственных институтов выросло на 10 процентных пунктов, показав значительный рост в феврале — после объявления президентом Владимиром Путиным специальной военной операции. Рейтинг самого главы государства немного снизился после объявленной 21 сентября частичной мобилизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл традиционно высокий уровень доверия населения «феноменом Путина».

Анастасия Винницкая, Андрей Егупец, Евгений Федуненко, Марина Колоколова

Фотогалерея

Сдали сессию

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Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн (справа)

Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты на первом заседании осенней сессии

Депутаты на первом заседании осенней сессии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: член комитета по бюджету и налогам Галина Данчикова, заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Марина Оргеева, первый заместитель председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев

Слева направо: член комитета по бюджету и налогам Галина Данчикова, заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Марина Оргеева, первый заместитель председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты перед началом заседания

Депутаты перед началом заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Глава комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко (слева) и первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой

Глава комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко (слева) и первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (в центре)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (в центре)

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Слева направо: председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикеры ГД Алексей Гордеев и Иван Мельников, первый заместитель председателя комитета по энергетике Сергей Левченко

Слева направо: председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикеры ГД Алексей Гордеев и Иван Мельников, первый заместитель председателя комитета по энергетике Сергей Левченко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: председатель Госдумы Вячеслав Володин, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников

Слева направо: председатель Госдумы Вячеслав Володин, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Светлана Журова (слева) и член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина (в центре)

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Светлана Журова (слева) и член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Вице-спикеры Госдумы Ирина Яровая и Сергей Неверов

Вице-спикеры Госдумы Ирина Яровая и Сергей Неверов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров

Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Напсо (слева) и заместитель председателя комитета России по бюджету и налогам Каплан Панеш

Первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Напсо (слева) и заместитель председателя комитета России по бюджету и налогам Каплан Панеш

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Руководитель фракции «Новые люди» Андрей Нечаев (слева) и первый заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев

Руководитель фракции «Новые люди» Андрей Нечаев (слева) и первый заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Зампредседателя комитета по развитию гражданского общества Олег Леонов (слева), член комитета по международным делам Роза Чемерис и глава комитета по туризму Сангаджи Тарбаев (второй справа)

Зампредседателя комитета по развитию гражданского общества Олег Леонов (слева), член комитета по международным делам Роза Чемерис и глава комитета по туризму Сангаджи Тарбаев (второй справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Делегаты международной конференции «Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ» на заседании Госдумы

Делегаты международной конференции «Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ» на заседании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по контролю Олег Морозов и член комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Раиса Кармазина

Председатель комитета по контролю Олег Морозов и член комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Раиса Кармазина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутат Ольга Германова (слева) и председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева

Депутат Ольга Германова (слева) и председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: председатель ЛДПР, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, член ЛДПР Виктор Бут и исполнительный директор международного информационного агентства «Россия Сегодня» Кирилл Вышинский

Слева направо: председатель ЛДПР, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, член ЛДПР Виктор Бут и исполнительный директор международного информационного агентства «Россия Сегодня» Кирилл Вышинский

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета по обороне Андрей Красов

Первый заместитель председателя комитета по обороне Андрей Красов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков (слева) и первый заместитель председателя комитета по культуре Дмитрий Певцов

Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков (слева) и первый заместитель председателя комитета по культуре Дмитрий Певцов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по международным делам Мария Бутина и первый заместитель председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин

Член комитета по международным делам Мария Бутина и первый заместитель председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Депутаты на заседании

Депутаты на заседании

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Депутаты на финальном заседании осенней сессии

Депутаты на финальном заседании осенней сессии

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты на первом заседании осенней сессии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: член комитета по бюджету и налогам Галина Данчикова, заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Марина Оргеева, первый заместитель председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты перед началом заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Глава комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко (слева) и первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Слева направо: председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикеры ГД Алексей Гордеев и Иван Мельников, первый заместитель председателя комитета по энергетике Сергей Левченко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: председатель Госдумы Вячеслав Володин, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Светлана Журова (слева) и член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Вице-спикеры Госдумы Ирина Яровая и Сергей Неверов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Напсо (слева) и заместитель председателя комитета России по бюджету и налогам Каплан Панеш

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Руководитель фракции «Новые люди» Андрей Нечаев (слева) и первый заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Зампредседателя комитета по развитию гражданского общества Олег Леонов (слева), член комитета по международным делам Роза Чемерис и глава комитета по туризму Сангаджи Тарбаев (второй справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Делегаты международной конференции «Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ» на заседании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по контролю Олег Морозов и член комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Раиса Кармазина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутат Ольга Германова (слева) и председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: председатель ЛДПР, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, член ЛДПР Виктор Бут и исполнительный директор международного информационного агентства «Россия Сегодня» Кирилл Вышинский

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета по обороне Андрей Красов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков (слева) и первый заместитель председателя комитета по культуре Дмитрий Певцов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по международным делам Мария Бутина и первый заместитель председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Депутаты на заседании

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Депутаты на финальном заседании осенней сессии

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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