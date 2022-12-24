На этой неделе Государственная дума восьмого созыва завершила свою третью сессию. “Ъ” подводит статистические итоги: сколько законов было принято, кто поработал активно, а кто — не очень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Внесли, приняли, отложили

За время сессии в Госдуму было внесено 419 законопроектов, а принято 285 — вдвое больше, чем в прошлую осеннюю сессию. За весь 2022 год депутаты одобрили 653 закона — это рекорд для нижней палаты парламента за всю историю ее работы.

На рассмотрении Думы осталось 1319 законопроектов, 968 из них готовятся к рассмотрению в первом чтении, 346 — во втором, 5 — в третьем.

Передовики законотворчества

Общее число внесенных законопроектов по сравнению с прошлой осенней сессией выросло в 2,3 раза (419 против 179). Доля внесенных депутатами и сенаторам инициатив увеличилась с 37,4% до 62,5%. Законодательная активность правительства, напротив, снизилась: на его долю пришлось 25,8% всех документов против 43% годом ранее. Доля президентских инициатив осталась на уровне около 3%, но в абсолютных значениях их число выросло с 6 до 14.

За прошлую осеннюю сессию более двух третей народных избранников не внесли ни одного законопроекта. На этот раз таких депутатов оказалось всего трое — Вадим Белоусов, Евгений Марченко и Вячеслав Никонов.

В первую десятку самых активных законодателей вошли шесть депутатов от ЛДПР, три представителя партии «Справедливая Россия — За правду» и один единоросс — Василий Пискарев.

Самые упоминаемые и цитируемые

Больше всего в осеннюю сессию СМИ традиционно освещали деятельность председателя Госдумы Вячеслава Володина. На втором месте по упоминаемости в эту сессию оказался Александр Хинштейн. Далее следуют депутат «Справедливой России — За правду» Анатолий Аксаков, новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, который много комментировал законопроекты, связанные с военной спецоперацией на Украине и мобилизацией.

В рейтинге цитируемости в СМИ также лидирует господин Володин. На втором и третьем местах — Леонид Слуцкий и председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Каждый третий закон — разрешительный

Согласно проведенному “Ъ” анализу, из 285 инициатив, принятых Госдумой осенью, 97 можно отнести к категории разрешительных: например, законы об увеличении МРОТ, продаже рецептурных лекарств в интернете, облегченном порядке получения гражданства иностранцами, служившими в российской армии, и прочее. При этом около 15% разрешительных мер были направлены на поддержку мобилизованных и членов их семей (льготы, кредитные каникулы и другие отсрочки).

65 законов — условно запретительные. К ним относятся в том числе новые поправки об иноагентах, наказание за осквернение георгиевской ленты, запрет суррогатного материнства для иностранцев, пожизненное лишение свободы за диверсии и усиление госконтроля за оружием. Доля таких законов от общего числа принятых за сессию составила почти 23% (год назад их было 20%). Остальные документы (123) — ратификация международных соглашений, бюджетные корректировки, унификация правовых систем новых субъектов и т. п. Всего Госдума одобрила 15 законов (или чуть более 5% от всех), напрямую касающихся присоединенных территорий — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Наиболее громким стал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Еще одна нашумевшая принятая инициатива осенней сессии — пакет поправок в УК РФ, ужесточающий наказание за мародерство, дезертирство и сдачу в плен.

Самые громкие законы осенней сессии Закон Дата принятия Количество упоминаний в СМИ (тыс.) О чем закон О запрете ЛГБТ-пропаганды 24.11.2022 8,5 Установил штраф до 5 млн руб. за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и до 10 млн руб.— педофилии О бюджете 24.11.2022 6,4 Утвердил параметры бюджета на 2023 год: доходы — 26,13 трлн руб., расходы — 29,056 трлн руб. О кредитных каникулах для мобилизованных 28.09.2022 5,1 Разрешил мобилизованным и их семьям претендовать на получение кредитных каникул О вхождении новых субъектов в состав РФ 03.10.2022 4,9 Определил условия присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России Об ужесточении уголовной ответственности за воинские преступления в период мобилизации 20.09.2022 4,5 Ввел наказание до 10 лет лишения свободы за добровольную сдачу в плен и дезертирство, до 15 лет — за мародерство О наделении добровольцев статусом ветеранов 10.11.2022 3 Предоставил статус ветерана боевых действий добровольцам, участвующим в спецоперации на Украине Об универсальных пособиях малоимущим семьям 15.11.2022 2,3 Малоимущие семьи с детьми до 17 лет будут получать единое пособие в размере 50–100% от прожиточного минимума О повышении МРОТ 07.12.2022 2,1 Увеличил МРОТ с 1 января 2023 года на 963 руб.— до 16 242 руб. О запрете суррогатного материнства для иностранцев 08.12.2022 1,9 Запретил суррогатное материнство в России в интересах иностранных граждан О наказании за осквернение георгиевской ленты 20.12.2022 1,9 Приравнял георгиевскую ленту к символам воинской славы и ввел наказание за ее публичное осквернение: штрафы до 5 млн руб. либо лишение свободы на срок до пяти лет Источники: официальный сайт Госдумы, библиотека СМИ Integrum.

Глас народа

За время сессии ВЦИОМ публиковал рейтинг одобрения деятельности депутатов лишь три раза, в последний раз — в октябре. В среднем за год одобрение государственных институтов выросло на 10 процентных пунктов, показав значительный рост в феврале — после объявления президентом Владимиром Путиным специальной военной операции. Рейтинг самого главы государства немного снизился после объявленной 21 сентября частичной мобилизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл традиционно высокий уровень доверия населения «феноменом Путина».

Анастасия Винницкая, Андрей Егупец, Евгений Федуненко, Марина Колоколова