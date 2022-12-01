Минюст объединил иноагентов

Министерство юстиции представило 1 декабря, в день вступления в силу нового закона об иноагентах, единый реестр сведений об НКО, СМИ, гражданах и объединениях с соответствующим статусом. В нем почти 500 позиций — здесь фигурируют даже те, кто ранее был исключен из четырех соответствующих реестров. Для отдельных иноагентов Минюст указывает ОГРН, ИНН и СНИЛС, однако о большинстве организаций и персон таких сведений не представлено. Источник «Ъ» в Минюсте поясняет, что до 1 декабря ведомство не имело права запрашивать такую информацию в налоговых органах, но обещает дополнить реестр недостающими данными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», вступивший в силу 1 декабря, не только объединил все нормативные акты, касающиеся деятельности иноагентов, но и установил общий реестр для граждан, НКО и СМИ со статусом «иноагент». Закон был принят в июне, его авторы заверили, что документ поможет в «обеспечении безотлагательной реакции на международно-противоправные действия недружественных стран», а также конкретизирует понятия «иностранный агент», «иностранные источники», «иностранное влияние» и «политическая деятельность».

В Минюсте напомнили, что представленный реестр объединяет четыре действовавших ранее реестра иностранных агентов: некоммерческих организаций, СМИ, незарегистрированных общественных объединений и физических лиц. «Основания, по которым лица включаются в реестры, схожи и влекут практически одинаковые последствия,— сообщили “Ъ” в ведомстве.— Учитывая, что законом предусмотрен ряд запретов для иностранных агентов, которыми в том числе могут быть физические лица, будут публиковаться данные, позволяющие безошибочно идентифицировать таких лиц,— дата рождения, ИНН, СНИЛС».

В новом реестре 493 позиции. Документ размещен на сайте Минюста в формате pdf. Чтобы ознакомиться с ним, файл придется скачать на компьютер или телефон. Для некоторых НКО или СМИ указаны ОГРН, ИНН и СНИЛС, в большинстве случаев этой информации нет. Кроме того, в реестре фигурируют организации и люди, уже исключенные из реестра, о чем свидетельствует соответствующая пометка.

Нумерация в реестре выстроена по дате включения иноагентов, рассказал «Ъ» источник в Минюсте.

Источник отметил, что «порядковый номер будет сохраняться» за лицом или организацией даже после исключения из общего реестра, а в самом реестре будет появляться соответствующая пометка.

«На 1 декабря ряд информации в реестре будет отсутствовать, например номера ИНН и СНИЛС, поскольку запросить их в налоговой службе или других структурах можно только после вступления закона в силу»,— подчеркнул собеседник «Ъ». Информация будет «будет вноситься в реестр» по мере поступления, заверил источник.

Напомним, первым после волны оппозиционных протестов в 2012 году появился реестр НКО-иноагентов. Авторы законопроекта об НКО-иноагентах заявляли, что добиваются «финансовой прозрачности» благотворительных фондов и правозащитных организаций и потому «предусмотрели» два условия для признания НКО иноагентом: ведение «политической деятельности» и одновременное получение «иностранного финансирования». Они утверждали, что и эта норма, и сам термин скопированы с американского законодательства. В ответ правозащитники указывали, что в США такой закон касается профессиональных лоббистов, и называли российскую норму «дискриминационной и стигматизирующей», так как статус иноагента «отпугивает граждан».

Термин «политическая деятельность» не был пояснен и юридически закреплен до 2022 года, потому являлся предметом судебных споров при каждом новом признании иноагентом той или иной НКО.

Как правило, адвокаты в судах указывали, что неопределенность термина «политическая деятельность» влекла не только присвоение статуса «иноагент», но и крупные штрафы для НКО. В законе было записано исключение для экологической, медицинской, научной и тому подобной деятельности, однако соответствующие НКО также пополняли ряды иноагентов. В 2013 году в ЕСПЧ была подана первая жалоба на признание иностранным агентом экологической организации «Экозащита», затем — еще 72 аналогичных жалобы от признанных иностранными агентами (в том числе от «Комитета против пыток», комитета «Гражданское содействие», помогающего беженцам, движения «Голос», защищающего избирательные права, движения «Солдатские матери» и ликвидированного ныне «Мемориала»).

В 2022 году ЕСПЧ удовлетворил жалобу, признав, что закон об иноагентах «препятствует развитию гражданского общества» и «не является предсказуемым», а практика его применения «избирательна». Суд назначил компенсации НКО-заявителям на общую сумму €1,1 млн, несмотря на то, что 36 из них на тот момент уже были вынуждены закрыться. Всего же за десять лет в реестре НКО-иноагентов побывало более 200 организаций, на 30 ноября 2022 года в нем оставались 73 позиции.

С 2017 года Минюст начал вести и реестр СМИ-иноагентов, в первый год в него внесли девять редакций. В 2018 году реестр не пополнялся, в 2019 году туда внесено только одно СМИ, еще семь попали в 2020 году. В 2021 году в реестр включили не только редакции, но и журналистов, правозащитников, политиков и адвокатов — в общей сложности список пополнился 94 позициями (туда попали в том числе популярные издания «Медуза», «Важные истории», VTimes, The Insider, телеканал «Дождь»). Еще 90 позиций добавились за 11 месяцев 2022 года, в реестры все чаще начали включать персоналии, в том числе экс-главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, оппозиционера Илью Яшина, журналиста Александра Невзорова.

С февраля 2021 года заработали еще два реестра иностранных агентов — для незарегистрированных общественных объединений и для физлиц. В первом из них к 30 ноября насчитывалось 11 позиций; открыли его правозащитный проект «ОВД-Инфо» и движение «Голос» (работавшее после признания НКО-иноагентом и ликвидации без образования юрлица). В реестре физлиц-иноагентов 62 позиции. Среди прочих в реестр попали журналисты Александр Плющев и Анна Монгайт, адвокат Михаил Беньяш, политик Евгений Ройзман.

В июне 2022 года депутаты Госдумы заявили о намерении существенно изменить законодательство об иноагентах — запретить им проводить акции протеста, участвовать в образовательной деятельности и госзакупках, быть членами избиркомов, жертвовать деньги политическим партиям, вести упрощенный бухгалтерский учет. 30 июня закон был принят, а сегодня, 1 декабря, вступил в силу.

Помимо общего реестра он содержит ряд других новшеств.

В частности, обязательное ранее для признания иноагентом условие «иностранного финансирования» более не актуально: Минюст может заявить о «нахождении под иностранным влиянием» человека, объединения, СМИ или НКО.

«Политической деятельностью» являются теперь любые дебаты и выступления на тему внутренней или внешней политики РФ, публичные обращения в органы власти, «выражение мнения» о решениях и действиях органов власти, участие в митингах или их организация, а также наблюдение на выборах, предвыборная агитация и само участие в выборах на любом уровне.

Сами иноагенты должны впредь маркировать не только свое сообщение в соцсетях или на сайтах (в эфирах), но и ставить маркировку на своих обращениях в органы власти, образовательные «и иные» организации.

Маркировка, ранее содержавшая формулировку «Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено…» тоже изменилась. С 1 декабря она звучит так: «Материалы (информация) [произведены, распространены и (или) направлены] иностранным агентом [ФИО/организация] либо касаются деятельности иностранного агента [ФИО/организация]».

Примечательно, что СМИ, упоминающие или цитирующие иноагентов, больше не могут указывать короткое «признан иноагентом», требуется писать полностью — «иностранным агентом», но «признан» или «внесен в реестр» остается на усмотрение редакции.

Иноагентам отныне запрещено:

получать государственную поддержку (например, гранты),

организовывать публичные мероприятия (не только митинги, но любые публичные акции, не обязательно протестные — даже флешмобы в честь Дня матери или 9 Мая),

осуществлять образовательную деятельность (в том числе лекции и семинары),

вкладывать деньги в избирательные кампании и входить в избирательные комиссии,

проводить экологические или антикоррупционные экспертизы,

а юрлицам-иноагентам также нельзя использовать упрощенную систему налогообложения.

Кроме того, гражданам и организациям со статусом «иноагент» нельзя входить в консультационные и совещательные органы (например, общественные советы при госструктурах) и иметь доступ к гостайне.

В Минюсте напоминают, что «новым законом предусмотрена возможность выхода из реестра в упрощенном порядке для физических лиц, впервые включенных в реестр».

Решение об исключении будет принимать министр юстиции РФ или его заместитель «в сокращенные сроки на основании заявления такого лица», поясняют в ведомстве. Там уверяют, что «случаи маркировки бытового контента в социальных сетях исключены», а маркироваться должны только сообщения, связанные с «профессиональной деятельностью» человека или организации. Ряд юристов и правозащитников, впрочем, уже высказались о том, что Минюст сам решает, что считать профессиональной деятельностью «иноагента».

Отметим также, что 22 ноября комитет по безопасности и противодействию коррупции Госдумы представил 56 страниц поправок, вновь меняющих закон об иноагентах. В частности, предлагается сделать любую информацию от физлиц или организаций со статусом «иноагент» «запрещенной для распространения среди несовершеннолетних» и лишать иноагентов банковских карт и счетов (блокировать таковые), если прокуратура или Минюст увидят нарушения закона об иноагентах со стороны обладателей этого статуса. От СМИ предлагают требовать указания на «создание материала иностранным агентом», если даже само СМИ таковым не признано, но в нем работает журналист с этим статусом.

Мария Старикова