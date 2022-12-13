В Госдуме рассчитали корпоративную скидку

Законопроект о контрсанкционных послаблениях в сфере корпоративных отношений при втором чтении в Госдуме будет существенно расширен. В частности, на 2023 год планируется продлить действие упрощенного порядка переезда компаний из иностранных юрисдикций в «русские офшоры» — делать это можно будет без предоставления оригиналов документов, получение которых осложнено санкциями. Кроме того, еще минимум на год планируется продлить действие «поблажек» для участников инфраструктурного рынка — речь идет о возможности заключения концессионных соглашений без конкурса и об избавлении от необходимости согласования изменений с антимонопольной службой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект о продлении на 2023 год действия послаблений в части корпоративного права, введенных из-за санкций, ко второму чтению пополнился новыми нормами. Как сообщил “Ъ” глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов, законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании палаты во вторник. Изначально речь в нем шла о сохранении возможности для компаний избежать ликвидации в случае, если размер чистых активов оказался ниже уставного капитала, а также о продолжении работы совета директоров в усеченном после ухода иностранцев составе до переизбрания (см. “Ъ” от 24 ноября).

Новыми же поправками, в частности, продлевается действие нормы, введенной в связи с опасениями злоупотреблений со стороны акционеров, в частности, иностранных — об увеличенном с 1% до 5% размере минимального пакета акций, дающего право запрашивать документы и оспаривать сделки компании.

Также законопроект расширяет послабления для международных компаний, которые создаются в России при перерегистрации из иностранных юрисдикций в специальные административные районы (САР). Редакция первого чтения давала возможность принудительного перевода учета прав на акции таких компаний, ко второму чтению предлагается продлить и действие упрощенного «переезда» в РФ — в 2023 году у компаний останется возможность не предоставлять оригиналы необходимых для этого документов, если это невозможно (например, учредительных документов иностранной компании).

Как поясняет партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Александр Токарев, санкции усложнили процесс переезда в российскую юрисдикцию — в ЕС, например, действуют запреты на бухгалтерские, аудиторские, налоговые и юридические услуги российским лицам, сложности могут возникать и в общении с местными директорами и сервис-провайдерами. Отметим, ранее Минфин анонсировал дальнейшее смягчение требований к резидентам САР, в частности, расширение возможностей инвестирования 300 млн руб., необходимых для получения налоговых преференций — не только в инфраструктуру, но и в движимое имущество, например, в медоборудование. По данным Минэкономики, за этот год в САР «переехали» 68 компаний (в 2021-м — 27), ожидается, что по итогам года их будет порядка 130.

Отдельный блок поправок касается продления на 2023 год мер поддержки государственно-частного партнерства (ГЧП) — о них ранее власти просили участники рынка (см. “Ъ” от 14 сентября). Речь идет о возможности заключения концессионных соглашений без конкурса в случае, если инвестор владеет участком, на котором планируется реализация проекта. Также предусмотрена возможность изменения концессионных соглашений без согласований с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Эта мера, отметим, по-прежнему не будет касаться ЖКХ и транспортной инфраструктуры, хотя ранее бизнес настаивал и на таком ее расширении. Впрочем, как отметил вчера на конференции «ГЧП в России: показатели и перспективы» начальник управления контроля строительства ФАС Олег Корнеев, за время действия этой «поблажки» количество обращений в службу о согласовании изменений даже увеличилось: компании страхуются на случай возможных претензий в дальнейшем.

Евгения Крючкова