Место для консенсуса

Главными направлениями работы Думы в ходе завершившейся в четверг осенней сессии стали вопросы, связанные со специальной военной операцией (СВО), частичной мобилизацией и вхождением новых территорий в состав России. Депутаты еще активнее, чем раньше, боролись с внешними и внутренними врагами, ужесточали ответственность для диверсантов и иноагентов, а заодно досталось и представителям ЛГБТ-сообщества. Эксперты особо отмечают единодушие разных фракций, которое выразилось в том числе во внесении законопроектов с сотнями соавторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Главным событием осенней сессии Госдумы обычно становится принятие бюджета (нынешний проект, по словам спикера палаты Вячеслава Володина, стал «самым сложным за последние годы»), но в этом году его фактически затмила тема СВО. «Судьбоносные события отложили отпечаток на содержание и организацию работы Государственной думы»,— пояснил господин Володин в заключительной речи на заседании 22 декабря. А закончил ее призывом отказаться от политических разногласий, ведь «у нас одна партия — наша страна».

Все для фронта

Объявленная президентом 21 сентября частичная мобилизация как раз и позволила Думе продемонстрировать свое единство. Решение главы государства поддержали все фракции, хотя на заседаниях многие депутаты рассказывали о «перегибах» при проведении мобилизации. Параллельно представители всех думских партий готовили свои инициативы по изменению законодательства — в первую очередь профильного закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Правда, большинство инициатив, касающихся новых отсрочек от мобилизации, одобрения пока не получили. Например, КПРФ предложила освободить от призыва многодетных родителей, имеющих не четырех, как установлено сейчас, а трех и более детей, а ЛДПР внесла инициативу об отсрочке для родителей детей-инвалидов. Как утверждают в профильном комитете Думы по обороне, все эти вопросы прорабатываются с правительством. В то же время не был дан ход и противоположной по смыслу инициативе — об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации (сейчас она предусмотрена лишь за уклонение от срочной службы). Как пояснили главы комитетов по обороне и безопасности Андрей Картаполов и Василий Пискарев (оба — ЕР), эта инициатива рассматривалась сразу после начала частичной мобилизации, но после ее завершения утратила актуальность.

Принимались же в осеннюю сессию в основном проекты, связанные с экономической поддержкой мобилизованных и членов их семей. Так, депутаты одобрили поправки к Трудовому кодексу от председателя комитета по труду Ярослава Нилова (ЛДПР) о сохранении рабочих мест за мобилизованными, контрактниками и добровольцами.

Был оперативно принят законопроект группы депутатов и сенаторов о кредитных каникулах для участников СВО. Еще одна межфракционная инициатива депутатов от ЕР, ЛДПР и СРЗП дала индивидуальным предпринимателям право в случае мобилизации не подавать заявление о прекращении работы (по закону военнослужащие не могут заниматься предпринимательской деятельностью), а назначать управляющего.

Некоторые депутаты выразили готовность лично отправиться на передовую. В ЕР, например, отчитались сразу о нескольких таких партийцах, среди которых глава комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, Виталий Милонов и Александр Бородай. При этом юридически вопрос о формате их участия в СВО до сих пор не решен, так как действующее законодательство исключает федеральных парламентариев из числа тех, кто может быть мобилизован. В результате их поездки в зону СВО оформляются как командировки, от депутатского мандата они отказываться не собираются, а поправки к закону о статусе парламентариев по этому поводу так и не были внесены.

Помимо поддержки участников СВО Дума занималась и юридическим закреплением ее первых результатов. 3 октября депутаты ратифицировали договоры о вхождении в РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также одобрили четыре соответствующих федеральных конституционных закона. Это дало старт процессу интеграции новых субъектов в российскую правовую систему. Уже приняты законы о включении в гражданский оборот юрлиц из новых регионов, об особом порядке исполнительного производства и оборота алкоголя, о порядке взимания НДС для товаров и услуг. На рассмотрении находятся законопроекты о формировании судов, применении Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, исполнении судебных решений, об особенностях налогообложения, наследования и т. д. Вячеслав Володин в четверг пообещал, что работа по формированию законодательства новых территорий будет завершена в 2023 году.

Еще одним неожиданным результатом активной «спецоперационной» работы Думы стало принятое в октябре советом палаты решение прекратить трансляцию пленарных заседаний в интернет. Думские источники “Ъ” объяснили это тем, что обсуждаемые депутатами вопросы «законодательного обеспечения СВО» могут стать предметом интереса враждебных России сил. Теперь «пленарки» транслируются только в думские кабинеты и в пресс-центр нижней палаты.

Кругом враги

Между тем борьба с внешними и внутренними врагами стала отдельным направлением осенней работы Думы. 1 декабря вступил в силу новый закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», обобщающий положения разных нормативных актов об иностранных агентах. Депутаты и сенаторы решили отметить эту дату «совершенствованием регулирования» статуса иноагента. Авторами принятого в конце ноября закона стали представители всех фракций, кроме КПРФ, и члены Совета федерации. Эти поправки запрещают иноагентам организовывать митинги, участвовать в образовательной деятельности и госзакупках, быть членами избиркомов, жертвовать деньги партиям и т. п. А ко второму чтению в текст добавился запрет на службу в силовых ведомствах. Несмотря на критику коммунистов, осталась в законе и норма о расширении списка мест, где нельзя проводить массовые мероприятия, причем не только иноагентам, но и любым россиянам. В него были, в частности, включены образовательные и медицинские организации, здания органов соцзащиты, территории органов публичной власти, а также «иные места», если запрет будет «обусловлен» историческими, культурными или «иными объективными особенностями субъекта РФ».

Также Дума приняла поправки к УК и КоАП, уточняющие ответственность за нарушение законодательства об иноагентах. Теперь все «иноагентские» административные составы объединены в одну статью, а из УК исчез признак «злостности» при уклонении от обязанностей иноагента — вместо этого введен принцип преюдиции: уголовная ответственность наступит после двух административных наказаний в течение одного года.

Следствием активизации борьбы с врагами стал и полный запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии, который авторы этой инициативы тоже объяснили «цивилизационным противостоянием с Западом». Об этом они неоднократно говорили в своих выступлениях, чтобы подчеркнуть важность и актуальность своей идеи. Особо ярые ревнители традиционных ценностей предлагали не ограничиваться административным наказанием для нарушителей закона и ввести уголовную статью, но эта идея не нашла поддержки в профильном комитете по законодательству.

Не забыли депутаты и о более очевидных врагах периода СВО, усилив наказание за диверсионную деятельность и связанные с ней преступления вплоть до пожизненного заключения. Некоторые парламентарии призывали вернуть для диверсантов смертную казнь, но пока остались в меньшинстве. Кстати, «антидиверсионные» поправки внесла в Думу группа из 381 депутата — такие коллективные инициативы стали популярным явлением именно в эту сессию. Ранее столь многочисленный состав авторов был только у закона 2012 года, запретившего американцам усыновлять российских сирот, а нынешней осенью таких проектов оказалось сразу три (о диверсантах, о запрете ЛГБТ-пропаганды и о возможности передавать муниципальные школы под контроль региональных властей).

Наконец, под занавес сессии были приняты в первом чтении поправки, запрещающие распространение карт и прочей продукции, которая оспаривает территориальную целостность РФ. Такие материалы отныне приравниваются к экстремистским, и за их распространение гражданам будет грозить штраф либо арест до 15 суток, а юридическим лицам — штраф до 1 млн руб. В общий контекст укрепления суверенитета вписались также запрет на суррогатное материнство для иностранцев, введение на федеральном уровне единых общеобразовательных программ и появление государственного заказа на разработку учебников.

Из числа важных инициатив, которые принять не удалось, стоит отметить внесенную президентом новую редакцию закона «О гражданстве»: депутаты одобрили ее в первом чтении еще 5 апреля и рассчитывали принять закон до конца года, но в итоге перенесли на следующий год. При этом ко второму чтению группа сенаторов предложила поправки в духе времени — о прекращении приобретенного гражданства РФ за преступления против военной службы, совершенные в период мобилизации или военного положения. Отложена до лучших времен и муниципальная реформа: новая редакция закона о местном самоуправлении, принятая в первом чтении 25 января, до второго чтения так пока и не добралась. К законопроекту поступило уже более 900 поправок.

Конкуренция в рамках единодушия

Политолог Павел Склянчук полагает, что эта сессия была «сверхпродуктивной» с точки зрения количества рассмотренных законопроектов, проведенных «правительственных часов» и числа пленарных заседаний. «Сессия запомнится закрытием онлайн-трансляций, принятием сложнейшего бюджета и многоавторскими законопроектами, говорящими о межпартийной консолидации. Кроме того, под конец года наметилась тенденция на активизацию парламентской дипломатии с дружественными странами, которая в будущем будет только возрастать. Что касается законотворчества, то здесь на особом контроле находится правовая интеграция новых территорий»,— перечисляет эксперт.

Политолог Алексей Макаркин считает, что ничего принципиально нового в жизни Думы осенью не произошло, хотя ситуация вокруг СВО свой отпечаток, конечно, наложила: «Если раньше Запад был партнером, хотя это слово все чаще произносилось с иронией, то сейчас это однозначно враг». По мнению эксперта, осенняя сессия стала очередным подтверждением того, что все партии в Думе остаются в рамках консенсуса в отношении внешней политики, обороны, безопасности и других принципиальных для власти вопросов. «Выстроена стена между системной и несистемной оппозицией, хотя еще не так давно КПРФ с последней сотрудничала хотя бы на уровне отдельных регионов»,— отмечает господин Макаркин. Но друг с другом партии все же конкурируют, добавляет он: «Например, оппозиция конкурирует в вопросе, кто больший патриот, стремясь получить поддержку критически настроенного к власти электората».

Ксения Веретенникова