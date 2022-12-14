Диверсантам заготовили пожизненное

Госдума в среду единогласно одобрила в первом чтении пакет законопроектов, направленных на борьбу с диверсантами. Поправки к Уголовному (УК) и Уголовно-процессуальному (УПК) кодексам усиливают ответственность за диверсионную деятельность и связанные с ней преступления вплоть до пожизненного заключения. Второй проект предусматривает блокировку счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности. А третий документ дополняет перечень запрещенной и подлежащей блокировке информации сведениями о способах изготовления оружия и боеприпасов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Все три законопроекта 8 декабря внесла в Думу большая группа депутатов во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным. Прежде всего они предложили дополнить УК новыми ст. 281.1 («Содействие диверсионной деятельности»), 281.2 («Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности») и 281.3 («Организация диверсионного сообщества и участие в нем»). Уголовная ответственность по ним наступит за финансирование, склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение диверсии; прохождение обучения в целях осуществления диверсии; организацию диверсионного сообщества и участие в нем. Пропаганда диверсионной деятельности будет отягчающим обстоятельством.

Максимальное наказание за участие в диверсионном сообществе составит десять лет лишения свободы, за склонение к диверсии — 20 лет, за создание диверсионного сообщества — пожизненное заключение.

Согласно действующему законодательству (ст. 281 УК), диверсия наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет, совершенная организованной группой — от 12 до 20 лет, а если эти действия повлекли умышленное причинение смерти человеку, диверсантам грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. «Действующие меры ответственности за преступления диверсионной направленности не соотносятся со степенью общественной опасности и организованности таких преступлений, совершение которых направлено на причинение значительного экономического ущерба, угроз жизни и безопасности граждан, безопасности важных объектов»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Поправки к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предусматривают возможность блокировки банковских счетов диверсантов — по аналогии с террористами и экстремистами. Наконец, поправки к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О средствах массовой информации» расширяют перечень запрещенной информации, подлежащей блокировке в интернете. В него будет включена «информация о способах, методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконного изготовления или переделки оружия, основных частей огнестрельного оружия, а равно незаконного изготовления боеприпасов к огнестрельному оружию».

Вице-спикер Ирина Яровая («Единая Россия»), обосновывая необходимость принятия законопроектов, рассказала о прошедшем 13 декабря заседании Национального антитеррористического комитета, где руководитель ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2022 году на границе России было задержано 400 лиц, «прибывших с Украины с целью совершить преступления».

«Кроме того, была прекращена деятельность 50 нелегальных мастерских по изготовлению оружия и 74 преступных группировок, которые занимались незаконным изготовлением боеприпасов»,— проинформировала госпожа Яровая.

Она также не забыла сослаться на опыт «недружественных стран» по борьбе с подобными преступлениями: «На территории США и Великобритании совершение диверсий карается наказанием вплоть до пожизненного лишения свободы». При этом вице-спикер отметила, что боевые инструкторы из стран НАТО работают на Украине. «Мы фактически публично заявляем о том, что любой, кто прибудет на территорию России с целью совершения диверсии, будет нести самую строгую ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы»,— подчеркнула Ирина Яровая.

С необходимостью принятия законопроектов никто не спорил — наоборот, депутаты предлагали еще больше усилить наказание для диверсантов. Так, Михаил Делягин из «Справедливой России — За правду» (СРЗП) обратился к выступившей с содокладом от комитета по госстроительству и законодательству Ирине Панькиной (ЕР): «Самая тяжкая ответственность, согласно российским законам,— это далеко не пожизненное заключение. Почему мы по-прежнему трогательно заботимся о диверсантах, как раньше о террористах, освобождая их от смертной казни? Эта публика уверена, что найдется какой-нибудь очередной Медведчук, на которого их поменяют» (украинский политик Виктор Медведчук, обвинявшийся на родине в госизмене, был выдан России в сентябре 2022 года в рамках обмена военнопленными).

Госпожа Панькина ответила, что, хотя статья, предполагающая ответственность за диверсию, и «носит максимальную степень общественной опасности», российский УК «содержит другие преступления, которые по степени общественной опасности выше».

Господина Делягина также беспокоило, подпадают ли под действие норм о запрещенной информации сцены из фильма «Брат-2», в которых показан процесс изготовления боеприпасов. Первый зампред комитета Думы по информационной политике Сергей Боярский (ЕР) в ответ припомнил, что и в первой части «Брата» был «не менее красочный эпизод». Но «художественные фильмы не предмет ведения» законов, в которые вносятся поправки, заверил единоросс.

Олег Нилов (СРЗП) предложил распространить на диверсантов нормы о прекращении гражданства РФ в случае, если оно было приобретено. Ирина Яровая пообещала, что ко второму чтению профильные комитеты проработают это предложение. А Владимир Исаков (КПРФ) спросил, будут ли наказаны артисты, которые «выступают у нас на корпоративах, зарабатывают деньги, а потом финансируют ВСУ». В ответ госпожа Яровая предложила коммунисту, если у него есть такие сведения, обратиться в уполномоченные органы.

В итоге за поправки к УК и УПК проголосовали 395 депутатов, за законопроект о блокировке счетов диверсантов — 396, а за дополнение перечня запрещенной информации — 399. Голосовавших против и воздержавшихся не было. Ирина Яровая выразила пожелание, чтобы все проекты были приняты в трех чтениях до конца осенней сессии и начали действовать уже с нового года.

Ксения Веретенникова