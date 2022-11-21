Законотворческая мобилизация

Специальная военная операция (СВО), частичная мобилизация и развитие новых территорий остаются одними из главных тем депутатского законотворчества. За последний месяц в Госдуму были внесены около трех десятков подобных инициатив. Большая их часть касается интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в российскую правовую систему, введения новых видов отсрочек от мобилизации и защиты прав участников СВО и членов их семей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Законодательной поддержкой спецоперации депутаты занимаются не только в зале заседаний Госдумы (на фото), но и за его пределами

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Законодательной поддержкой спецоперации депутаты занимаются не только в зале заседаний Госдумы (на фото), но и за его пределами

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сами депутаты в последнее время активнее всего рекламировали свои новые законопроекты, направленные на совершенствование процесса мобилизации. Так, «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) выступила за отмену отсрочки от призыва в армию по мобилизации для сенаторов и депутатов Госдумы. Авторы также предлагают мобилизовать в первую очередь сотрудников силовых структур, а ряду категорий граждан предоставить отсрочку (проходящим альтернативную гражданскую службу; родственникам военных, погибших на службе по призыву; гражданам с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет; родителям или опекунам детей-инвалидов в возрасте до 18 лет и т. д.). В то же время группа депутатов КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесла законопроект об увеличении с 16 до 18 лет возраста детей, чьим родителям предоставляется отсрочка от призыва по мобилизации (детей на иждивении должно быть не менее трех).

Помимо этого, коммунист Михаил Матвеев предложил освободить от призыва докторов и кандидатов наук, а также граждан, не проходивших ранее военную службу. Его товарищ по фракции Олег Михайлов выступил с инициативой установить для ветеранов современных боевых действий такие же ежемесячные выплаты, как и для участников Великой Отечественной войны. А депутаты от «Новых людей» и ЛДПР вспомнили о туристах и внесли законопроект, предусматривающий право на возврат полной стоимости туристических услуг для тех, кто не смог отправиться в путешествие из-за мобилизации.

Весьма активно занимались парламентарии и вопросами правовой интеграции новых территорий. Например, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, сенаторы Лилия Гумерова и Андрей Клишас, а также депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») внесли поправки в закон «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ», касающиеся включения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в российскую систему охраны интеллектуальной собственности. Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили поправки о применении в новых регионах положений Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РФ. Они предлагают распространить нормы российского уголовного законодательства на преступления, совершенные на новых территориях до 30 сентября 2022 года. Законопроект также предусматривает возможность отказа в возбуждении уголовного дела, если деяние, досудебное расследование по которому проводилось до 30 сентября, не является преступлением по российскому УК.

Единороссы, в свою очередь, подготовили законопроект о приравнивании правил по исполнительному производству в новых субъектах к общероссийским. Согласно этим поправкам, исполнительные документы, выданные на новых территориях до 30 сентября, имеют ту же юридическую силу, что и документы, вынесенные российскими судами, и подлежат исполнению.

Еще одна группа депутатов из «Единой России» внесла законопроект о порядке и условиях передачи активов предприятий, находящихся в стадии конкурсного производства в процедуре банкротства, предприятиям, выполняющим государственный оборонный заказ в период мобилизации и в военное время.

Не остались в стороне и регионы. Законодательное собрание Пензенской области выступило с инициативой наделить субъекты РФ правом оказывать военным комиссариатам содействие в их материально-техническом обеспечении. А Орловский областной совет предложил дать новые льготы мобилизованным заемщикам. Напомним, в начале октября был принят закон, позволяющий мобилизованным, добровольцам и членам их семей запрашивать льготный период по всем видам кредитов. Во время кредитных каникул начисляется льготный процент в размере 2/3 среднерыночной стоимости соответствующего вида кредита на дату обращения за льготой (кроме ипотеки). Орловские депутаты предложили отменить начисление процентов на основной долг в течение кредитных каникул для мобилизованных.

Отметим, что несколько свежих законопроектов на упомянутые темы Дума рассмотрела в ускоренном порядке. Так, на прошлой неделе в трех чтениях был принят закон, распространяющий статус ветерана боевых действий на участвующих в СВО добровольцев. В роли его соавторов выступила внушительная группа депутатов и сенаторов во главе со спикерами обеих палат Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Не менее оперативно был одобрен документ, направленный на скорейшее включение в российское правовое поле организаций и индивидуальных предпринимателей, действующих на новых территориях.

Также 14 ноября Дума приняла в первом чтении законопроект группы депутатов и сенаторов о приостановлении производства по делу в случае участия ответчика в боевых действиях. Как говорится в пояснительной записке к документу, он приводит к единообразию закрепленный в различных законах и кодексах перечень оснований для приостановления судами производства по делам, когда стороны принимают участие в боевых действиях, контртеррористической операции и «решают иные подобные задачи, направленные на защиту Родины и обеспечение правопорядка».

Ксения Веретенникова