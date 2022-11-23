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Коммерсантъ FM
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Из всех зол Дума выбрала гейшее

Законопроекты о запрете ЛГБТ-пропаганды прошли второе чтение

Госдума в среду одобрила во втором чтении пакет законопроектов о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Некоторые депутаты предлагали дополнить инициативы новыми ограничениями. Так, эсер Яна Лантратова хотела запретить компьютерные игры с ЛГБТ-персонажами, а коммунист Нина Останина — пропаганду идеологии бездетности. Но в итоге эти идеи учтены не были, как и предложение госпожи Останиной и эсера Николая Бурляева ввести уголовную ответственность за повторное нарушение запретов.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроекты, разработанные на площадке думского комитета по информационной политике, были внесены в палату 20 октября группой из 400 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и приняты в первом чтении 27 октября.

Первым проектом вносятся изменения в пять законов: «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О СМИ», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «О рекламе» и «О государственной поддержке кинематографии».

  • В перечень ранее запрещенной информации (пропаганда войны, культа насилия и жестокости, разжигание ненависти и вражды, публичные призывы к терроризму и экстремизму и т. п.) авторы предложили включить информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и педофилию.
  • А среди несовершеннолетних будет запрещена не только пропаганда подобных отношений (как сейчас), но и их демонстрация.

Второй законопроект вводит административную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди лиц любого возраста, а пропаганда среди несовершеннолетних станет отягчающим обстоятельством.

  • Штрафы для граждан составят от 50 тыс. до 400 тыс. руб. (сейчас от 4 тыс. до 100 тыс. руб.), для должностных лиц — до 800 тыс., для юрлиц — до 5 млн руб. (максимальный штраф грозит за пропаганду в СМИ и интернете).
  • За распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у них желание сменить пол (новая ст. 6.21.2 КоАП), граждане заплатят от 50 тыс. до 200 тыс. руб., юрлица — до 4 млн руб.
  • А максимальные штрафы вводятся за пропаганду педофилии (ст. 6.21.1): для граждан — от 200 тыс. до 800 тыс. руб., для юрлиц — до 10 млн руб.

Председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия»), представляя документ, отметил, что он является «одним из самых знаковых и важных законопроектов этого созыва» и под ним поставили свои подписи «почти все депутаты Госдумы». Он также сообщил, что ко второму чтению вносятся поправки об обязанности владельцев социальных сетей и Роскомнадзора вести мониторинг интернета в поисках пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Ресурсы, распространяющие подобную информацию, будут блокироваться. Расширяется и перечень запрещенной информации, в который добавлена еще и пропаганда смены пола.

У депутатов к авторам возникли уточняющие вопросы. Так, Марию Прусакову (КПРФ) интересовало, будут ли нести ответственность блогеры, если им «боты начнут рассылать в комментариях радужные флаги». Господин Хинштейн успокоил коллегу, разъяснив, что блогеры — не владельцы своих страничек в соцсетях, а «квартиранты».

Михаил Матвеев (КПРФ) спросил, будут ли наказуемы «каминг-ауты» известных людей. Глава комитета по информполитике ответил, что «в каждом конкретном случае будут выноситься решения».

Анатолий Вассерман («Справедливая Россия — За правду») предложил писать слова «смена пола» в кавычках, потому что на самом деле это «не смена пола, а фактически лишение человека половой принадлежности». Александр Хинштейн на это возразил, что, согласно результатам лингвистической экспертизы правового управления Госдумы, необходимости закавычивать эти слова нет.

Общественные и культурные деятели о том, сталкивались ли они с пропагандой нетрадиционных отношений

Яна Лантратова (СРЗП) напомнила о своей поправке, предполагающей запрет компьютерных игр, «показывающих геев, лесбиянок, трансгендеров». Это предложение ранее вызвало широкий резонанс, комитет его подробно обсудил на заседании в понедельник и решил отклонить. Тогда господин Хинштейн объяснял, что предлагаемая авторами проекта формулировка и так уже охватывает видеоигры. При этом он согласился, что компьютерные игры нуждаются в отдельном регулировании, но сначала надо дать определение в законе самой этой сущности. Госпожа Лантратова эту ремарку не забыла и уже на пленарном заседании пригласила всех желающих присоединиться к ней в разработке соответствующего законопроекта.

Наконец, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) предложила отнести к запрещенной информации еще и отрицание семейных ценностей, «в том числе идеологию бездетности». «Комитет обсуждал эту тему, действительно есть так называемая идеология чайлдфри. Но, к сожалению, мы не нашли тех четких формулировок, которые могут выполнить поставленные задачи,— признался Александр Хинштейн.— Трудно без детализации понять, где заканчивается право заводить детей тогда, когда человек хочет, и где начинается та самая идеология бездетности».

Кроме того, в законодательстве не установлено, что такое «семейные ценности», а значит, нельзя вводить и запрет на их отрицание, добавил глава комитета.

В итоге за принятие законопроекта во втором чтении проголосовали 392 депутата, против и воздержавшихся не было.

Не прислушалась Дума к мнению госпожи Останиной и в части ужесточения наказания за пропаганду ЛГБТ. Коммунист вместе с Николаем Бурляевым (СРЗП) настаивала на том, что за повторное нарушение запретов должна следовать уголовная ответственность, и вынесла эту поправку на отдельное голосование. Однако первый зампред комитета по законодательству Ирина Панькина (ЕР) пояснила, что для внесения поправок к УК должны быть получены отзывы правительства и Верховного суда. К тому же «Уголовный кодекс — это единственный кодекс, который лишает человека самого дорогого — свободы», подчеркнула госпожа Панькина: «И нам представляется, что тех норм ответственности, которые предусмотрены в законопроекте, на данный момент достаточно».

В результате поправку в УК депутаты не поддержали, а в целом законопроект о внесении изменений в КоАП во втором чтении был одобрен 374 голосами. Третье чтение обоих законопроектов состоится уже в четверг.

Ксения Веретенникова

Депутаты нашли новых экстремистов

В Госдуме в среду прошло очередное заседание комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Ее председатель, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия») сообщил о завершении расследования в отношении 30 иностранных неправительственных организаций и других структур из 16 недружественных стран. «Ранее эти структуры специализировались на провоцировании беспорядков и сепаратизма в России, вмешательстве в выборы и пропаганде наркотиков, вовлечении подростков в деструктивную деятельность, использовании разных технологий по дискредитации России, а с февраля текущего года активно включились в антироссийскую деятельность в контексте проведения специальной военной операции на Украине»,— пояснил господин Пискарев. В этом черном списке значатся, в частности, Svoboda Alliance (Австралия), «Русская Америка за демократию в России» (США), проект «Ковчег» (имеющий представителей более чем в 40 странах), «Датские друзья демократической России» (Дания), «Евразийская ассоциация снижения вреда» (Литва), ассоциация RUHelp — Russians against the war (Люксембург), сообщество Free Russia NL (Нидерланды), фонд «Дом прав человека» (Норвегия), движение Demokrati-Ja (Германия), «Форум свободной России» (Латвия). По итогам расследования комиссия предложила признать их деятельность в России нежелательной, а некоторые организации объявить экстремистскими.

Также депутаты направили в Генпрокуратуру обращение с просьбой признать экстремистским и запретить издание DOXA. «На его ресурсах размещены инструкции по совершению поджогов российских военкоматов, полиции, изготовлению "коктейлей Молотова", захвату университетов»,— заявил господин Пискарев. Напомним, что в январе 2021 года сайт DOXA опубликовал видеоролик, в котором четыре редактора издания говорили о незаконности отчислений студентов и школьников, участвовавших в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Против редакторов было возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в опасные действия (ст. 151.2 УК), а в апреле 2022-го все они были приговорены к двум годам исправительных работ.

Ксения Веретенникова

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