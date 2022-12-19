Большинство участников опроса Маска в Twitter высказались за его отставку

В поддержку отставки владельца Twitter Илона Маска проголосовали 57,5% участников проведенного им опроса. Против высказались 42,5%. Всего в опросе, который был открыт на странице бизнесмена в соцсети, приняли участие более 17,5 млн человек. Какое решение примет господин Маск, неизвестно, но он обещал, что «будет придерживаться результатов опроса».
Илон Маск
Фото: Mike Blake/File Photo, Reuters
Илон Маск купил Twitter в конце октября за $44 млрд. После этого в компании уволили половину сотрудников, начали блокировать аккаунты известных журналистов, а сам господин Маск утратил первое место в списке богатейших людей мира по версии Forbes. Вопросом соблюдения прав человека в Twitter обеспокоилась даже ООН.
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Илон Маск идет направо».