Большинство участников опроса Маска в Twitter высказались за его отставку

В поддержку отставки владельца Twitter Илона Маска проголосовали 57,5% участников проведенного им опроса. Против высказались 42,5%. Всего в опросе, который был открыт на странице бизнесмена в соцсети, приняли участие более 17,5 млн человек. Какое решение примет господин Маск, неизвестно, но он обещал, что «будет придерживаться результатов опроса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Mike Blake/File Photo, Reuters Илон Маск

Фото: Mike Blake/File Photo, Reuters

Илон Маск купил Twitter в конце октября за $44 млрд. После этого в компании уволили половину сотрудников, начали блокировать аккаунты известных журналистов, а сам господин Маск утратил первое место в списке богатейших людей мира по версии Forbes. Вопросом соблюдения прав человека в Twitter обеспокоилась даже ООН.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Илон Маск идет направо».

Лаура Кеффер