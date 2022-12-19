Маск открыл опрос о том, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter

Владелец Twitter Илон Маск запустил в соцсети опрос о том, стоит ли ему уйти с поста главы компании. Пока большинство пользователей поддержали увольнение предпринимателя. Господин Маск ранее принимал решения по спорным вопросам с помощью голосования, в том числе по разблокировке аккаунта Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic/Illustration/File Photo, Reuters Фото: Dado Ruvic/Illustration/File Photo, Reuters

«Должен ли я уйти с поста главы Twitter? я буду придерживаться результатов этого опроса»,— написал господин Маск.

Спустя три часа в опросе приняли участие больше 8 млн пользователей. 57% участников поддержали уход предпринимателя с поста, 43% выступили против. Опрос продлится еще 8 часов.

Илон Маск возглавил Twitter после покупки соцсети за $44 млрд. С тех пор он принял множество решений, которые вызывали споры: сделал синюю галочку платной услугой, уволил половину сотрудников, разблокировал аккаунт Дональда Трампа и временно заблокировал аккаунты журналистов, которые, по его мнению, занимались слежкой.

Как российские топ-менеджеры относятся к готовности господина Маска принимать решение по опросам — в материале «Ъ FM» «"Не очень верю в соцопросы"».

Леонид Уварчев