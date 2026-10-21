Взлом на скорости

Кроме того, логины нашлись у 96% компаний, пароли в открытом виде — в 77% проверок, а ошибки конфигурации встречались более чем вдвое чаще уязвимостей. «Такой масштаб указывает на то, что потенциально полезные для атакующего данные сохраняются в разных компонентах инфраструктуры: в конфигурациях, служебных файлах, системных хранилищах, памяти процессов и результатах работы прикладного ПО»,— указывают в Positive Technologies.