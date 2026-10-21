Совсем недавно в Москве прошла презентация новой коллекции одного из локальных ювелирных брендов, посвященной кружеву. Партнером проекта выступила охватная блогерша, поэтому в Telegram было практически невозможно открыть канал и не наткнуться на восторженные отзывы или репортажи с места событий. Вот только восхищаться особенно нечем. Мало того что сами украшения выполнены довольно посредственно, так еще и то, что преподносится едва ли не как новое слово в ювелирном искусстве, на самом деле совершенно вторично. О ювелирном кружеве, в том числе в России, сказано уже очень и очень много. Приведу лишь три ярких примера.