«Восхищаться особенно нечем»
Анна Минакова — о кружевной технике в ювелирном искусстве
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Совсем недавно в Москве прошла презентация новой коллекции одного из локальных ювелирных брендов, посвященной кружеву. Партнером проекта выступила охватная блогерша, поэтому в Telegram было практически невозможно открыть канал и не наткнуться на восторженные отзывы или репортажи с места событий. Вот только восхищаться особенно нечем. Мало того что сами украшения выполнены довольно посредственно, так еще и то, что преподносится едва ли не как новое слово в ювелирном искусстве, на самом деле совершенно вторично. О ювелирном кружеве, в том числе в России, сказано уже очень и очень много. Приведу лишь три ярких примера.
Первый, конечно, итальянский дом Buccellati, который больше 100 лет виртуозно работает с металлом и превращает золото и серебро практически в текстиль. Чего стоит одна только техника tulle, когда в металлической пластине вручную выпиливают мельчайшие многоугольные отверстия, причем каждое из них обрабатывают пилкой не менее пяти раз, добиваясь идеальной ажурной структуры. Или техника lace, вдохновленная венецианским кружевом Бурано, узоры которого ювелиры воспроизводят в золоте.
Из российских примеров назову бренд MyKi Анастасии Кокеевой, чьи украшения появились еще в начале 2010-х. Здесь использовали самое настоящее кружево и превращали его в серебряное украшение методом гальванопластики. Так нашелся и изящный эстетический, и совершенно нетривиальный технологический ход.
Наконец, Black Veil китайского ювелира Ричарда Ву. Тончайшая ажурная маска напоминает кружевную вуаль, но выполнена вручную из титана и белого золота с бриллиантами. Вот это по-настоящему ювелирная работа.