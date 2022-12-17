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Коммерсантъ FM
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В ООН обеспокоены вопросом соблюдения прав человека в Twitter

Хотя верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк считает «хорошими новостями» случаи восстановления ранее заблокированных Twitter-аккаунтов журналистов, организация по-прежнему обеспокоена вопросом соблюдения прав человека на платформе. Как считает господин Тюрк, владелец Twitter Илон Маск несет ответственность за уважение свободы слова в социальной сети.

Фолькер Тюрк

Фолькер Тюрк

Фото: Marwan Ali, File, AP

Фолькер Тюрк

Фото: Marwan Ali, File, AP

«Серьезные опасения остаются. Twitter несет ответственность за соблюдение прав человека: Илон Маск должен взять на себя обязательства по принятию решений на основе общедоступной политики, уважающей человеческие права, включая свободу слова. Не меньше»,— написал Фолькер Тюрк в своем Twitter.

Сегодня, 17 декабря, в Twitter были восстановлены аккаунты журналистов различных изданий, в том числе Washington Post, CNN и Voice of America («Голос Америки», признана в России СМИ-иностранным агентом).

Ранее Илон Маск обвинил владельцев заблокированных аккаунтов в раскрытии информации о его точном местоположении — впоследствии предприниматель провел опрос на своей странице, в котором предложил аудитории проголосовать за восстановление профилей журналистов. «Люди высказались. Аккаунты, которые отслеживали мое местоположение, будут разблокированы прямо сейчас»,— написал господин Маск по итогам голосования.

Андрей Сапожников

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