МИД РФ призвал россиян не посещать места скопления людей в Европе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала сограждан не посещать места массового скопления людей в Европе, где проходят беспорядки. По ее словам, информации о пострадавших в беспорядках россиянах пока нет.
«Мы призываем наших соотечественников в сложившихся условиях.... проявлять благоразумие, бдительность, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей»,— сказала госпожа Захарова на брифинге (цитата по «РИА Новости»).
Общенациональная забастовка прошла 17 октября во Франции. На нее вышли в том числе бывшие участники движения «желтых жилетов», водители, медики, пожарные, пенсионеры, госслужащие, а также школьники, студенты и учителя, акции которых начались в сентябре. На протесты, по оценке организаторов, собрались более 800 тыс. человек. Были арестованы более 100. В выходные протесты также прошли в Милане и Лиссабоне. Кремль убежден, что ситуация «граничит с хаосом».