Ведущего Back To the Universe Сергея Тутова похоронят на кладбище под Коломной
Радиожурналиста Сергея Тутова похоронят на кладбище под Коломной. Там находится семейный участок его супруги, сообщил ТАСС бывший коллега журналиста Алексей Образцов. Церемония прощания начнется в 13:00 в траурном зале ГКБ № 13 в Москве.
Сергей Тутов умер в ночь на 21 октября. Ему было 65 лет. По словам близких, последние две недели он провел в реанимации. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Сергей Тутов известен под псевдонимом Мартин Ландерс. Он считается одним из пионеров электронной музыки в СССР и России. В 1990 году господин Тутов запустил авторскую радиопередачу «Мандариновая волна», позднее ставшую проектом Back to the Universe. В разные годы работал программным директором «Радио Рокс», участвовал в организации первой московской техно-вечеринки Gagarin Party и сотрудничал с композитором Эдуардом Артемьевым.