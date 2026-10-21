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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Мир

Зять Трампа Кушнер по телефону поговорил с Путиным

Зять президента США Джаред Кушнер принял участие в переговорах с президентом России в Санкт-Петербурге. Очно с Владимиром Путиным встречается спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, в то время как второй переговорщик от Вашингтона подключился к дискуссии по телефону.
Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Господин Уиткофф в начале переговоров уточнял, что его коллега сможет принять участие в переговорах по телефону. В таком же формате господин Кушнер вчера участвовал во встречах в Норвегии.
Джаред Кушнер отказался от зарубежных поездок по причине болезни, американские власти заранее предупредили Москву об этом, уточнял помощник президента РФ Юрий Ушаков.