Зять Трампа Кушнер по телефону поговорил с Путиным
Зять президента США Джаред Кушнер принял участие в переговорах с президентом России в Санкт-Петербурге. Очно с Владимиром Путиным встречается спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, в то время как второй переговорщик от Вашингтона подключился к дискуссии по телефону.
Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Господин Уиткофф в начале переговоров уточнял, что его коллега сможет принять участие в переговорах по телефону. В таком же формате господин Кушнер вчера участвовал во встречах в Норвегии.
Джаред Кушнер отказался от зарубежных поездок по причине болезни, американские власти заранее предупредили Москву об этом, уточнял помощник президента РФ Юрий Ушаков.