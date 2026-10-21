Зять Трампа Кушнер по телефону поговорил с Путиным

Зять президента США Джаред Кушнер принял участие в переговорах с президентом России в Санкт-Петербурге. Очно с Владимиром Путиным встречается спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, в то время как второй переговорщик от Вашингтона подключился к дискуссии по телефону.