Маск пообещал разблокировать аккаунты журналистов, якобы раскрывших его местоположение

Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что заблокированные накануне аккаунты журналистов нескольких крупнейших американских СМИ будут восстановлены. Это решение он принял по итогам проведенного на своей странице в соцсети опроса. 58,7% его участников призвали разблокировать страницы журналистов как можно скорее, еще 41,3% высказался за то, чтобы сделать это через неделю.

Вчера, 16 декабря, под блокировку попали аккаунты журналистов таких изданий, как The New York Times, The Washington Post и CNN. Twitter официально не объяснял это решение, однако господин Маск утверждал, что оно связано с публикацией данных о его местоположении. На этой неделе Twitter объявил о новых правилах — теперь сервис будет блокировать тех, кто делится ссылками на сайты, позволяющие отслеживать чье-либо местоположение в режиме реального времени. Илон Маск уже подал в суд на одного пользователя соцсети из-за слежки.

О том, что происходит с Twitter под руководством бизнесмена, читайте в материале «Ъ» «Илон Маск идет направо».

Лаура Кеффер