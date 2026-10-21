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СпортФутбол

Хвича Кварацхелия пропустит остаток сезона из-за травмы

Грузинский вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия выбыл до конца текущего сезона из-за разрыва крестообразной связки правого колена. Как сообщает пресс-служба парижского клуба, в ближайшие дни игрок перенесет операцию.

Stephane Mahe / Reuters

25-летний номинант на «Золотой мяч»-2026 получил травму во время матча третьего тура общего этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (4:2). Кварацхелия был заменен на исходе часа игры и смог покинуть поле лишь при помощи одноклубников.
Также получившие травмы и замененные по ходу встречи игроки ПСЖ Усман Дембеле и Маркиньос, как сообщили в клубе, «будут оставаться под наблюдением в течение нескольких недель».

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент