Хвича Кварацхелия пропустит остаток сезона из-за травмы
Грузинский вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия выбыл до конца текущего сезона из-за разрыва крестообразной связки правого колена. Как сообщает пресс-служба парижского клуба, в ближайшие дни игрок перенесет операцию.
25-летний номинант на «Золотой мяч»-2026 получил травму во время матча третьего тура общего этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (4:2). Кварацхелия был заменен на исходе часа игры и смог покинуть поле лишь при помощи одноклубников.
Также получившие травмы и замененные по ходу встречи игроки ПСЖ Усман Дембеле и Маркиньос, как сообщили в клубе, «будут оставаться под наблюдением в течение нескольких недель».