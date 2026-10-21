Хвича Кварацхелия пропустит остаток сезона из-за травмы

25-летний номинант на «Золотой мяч»-2026 получил травму во время матча третьего тура общего этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (4:2). Кварацхелия был заменен на исходе часа игры и смог покинуть поле лишь при помощи одноклубников.