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Коммерсантъ FM
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Маск утратил первое место в списке богатейших людей мира по версии Forbes

Предприниматель Илон Маск уступил первое место в рейтинге Real Time Billionaires, составляемом журналом Forbes, президенту Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернару Арно и его семье. Состояние господина Маска оценивается в $176,8 млрд, а господина Арно и его семьи — в $188,6 млрд.

По данным Forbes, за сутки состояние Илона Маска сократилось на $4,5 млрд (-2,49%), в то время как Бернар Арно «разбогател» на $2,7 млрд (+1,44%). При этом в индексе миллиардеров агентства Bloomberg Илон Маск с состоянием в $168 млрд по-прежнему занимает первую строчку, а Бернар Арно — вторую с $167 млрд.

Последний раз Илон Маск опускался с первой строчки рейтинга Forbes 7 декабря, однако только на полчаса.

На прошлой неделе в LVMH прошли кадровые перестановки. На фоне преобразования Agache SE (холдинговой компании, владеющей акциями бренда Christian Dior и контролируемой Бернаром Арно) в акционерное общество с ограниченной ответственностью главным исполнительным директором Christian Dior SE был назначен Антуан Арно, сын президента LVMH.

Андрей Сапожников

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