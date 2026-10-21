В Ливерпуле откроется новая версия музея The Beatles Story

Новая версия The Beatles Story будет представлять собой «многочасовой опыт» с иммерсивной экспозицией, реконструирующей события и «воссоздающей ключевые места» в истории группы, такие как дома детства ее участников, самый известный клуб, в котором они выступали в Ливерпуле, нью-йоркский стадион, где прошел исторический концерт с 55 тыс. зрителей, лондонская крыша на Сэвил-Роу, ставшая последней площадкой, где The Beatles спели вживую вместе.