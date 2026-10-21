В Ливерпуле откроется новая версия музея The Beatles Story
В 2028 году в Ливерпуле появится новый обширный туристический объект, посвященный The Beatles. Об этом объявила основанная участниками группы компания Apple Corps. Открытый в родном городе музыкантов в 1990 году музей The Beatles Story переедет из района Альберт-Док в здание бывшего торгового центра Сент-Джонс и станет в четыре раза больше нынешнего. Его площадь составит около 100 тыс. квадратных футов (почти 9,5 тыс. кв. м).
В рамках масштабного проекта по созданию круговой панорамы в стиле «Желтой подводной лодки», который Пол Маккартни назвал «невероятным», Apple Corps также отреставрирует 138-метровую радиобашню St Johns Beacon.
Новая версия The Beatles Story будет представлять собой «многочасовой опыт» с иммерсивной экспозицией, реконструирующей события и «воссоздающей ключевые места» в истории группы, такие как дома детства ее участников, самый известный клуб, в котором они выступали в Ливерпуле, нью-йоркский стадион, где прошел исторический концерт с 55 тыс. зрителей, лондонская крыша на Сэвил-Роу, ставшая последней площадкой, где The Beatles спели вживую вместе.
Ранее было объявлено о том, что все здание в Лондоне, где ранее находилась штаб-квартира Apple Corps, превратят в семиэтажный музей творчества группы. Он откроется в конце этого года.