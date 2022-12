Илон Маск идет направо

Конфликт между демократическими властями США и Илоном Маском, который недавно приобрел соцсеть Twitter, продолжает углубляться. Публикуемая миллиардером внутренняя переписка сотрудников компании раскрывает скандальные детали о «цензуре в Twitter», в частности о том, как ограничивались распространение дискредитирующей информации о семье президента Джо Байдена и критика государственной политики по борьбе с COVID-19. Республиканцы считают господина Маска защитником свободы слова и намерены активно сотрудничать с ним в рамках расследований в Конгрессе. Когда в конце октября Илон Маск пришел в штаб-квартиру Twitter с раковиной наперевес, многим стало не до смеха. Хотя в английском языке при использовании в идиоматических оборотах слово «раковина» наделяют разными шутливыми смыслами, в этом случае речь скорее шла о радикальных планах нового владельца соцсети. На своей странице в Twitter господин Маск объяснил неординарный жест призывом «задуматься» («let that sink in» — дословный перевод «дайте этой раковине зайти»).

Фото: Patrick Pleul / Pool / AP

Фото: Patrick Pleul / Pool / AP

С самого начала многомиллиардной сделки по приобретению Twitter господин Маск заявлял: он намерен наконец дать ее пользователям возможность «свободно говорить в рамках закона», а не подвергаться излишней цензуре. Одним из первых указаний нового начальника стало разблокирование аккаунта пародийного и крайне популярного среди консерваторов ресурса Babylon Bee. За последние шесть недель Илон Маск вернул к жизни еще несколько навсегда заблокированных аккаунтов, включая учетную запись бывшего президента Дональда Трампа (он, правда, до сих пор в Twitter не вернулся, предпочитая пользоваться своей платформой Truth).

Как сообщает Fox News, новый глава Twitter полностью распустил консультативную группу по безопасности, которая модерировала спорный контент и состояла из почти 100 экспертов по правам человека.

Параллельно с возвращением к жизни закрытых аккаунтов Илон Маск начал делиться с общественностью внутренней перепиской сотрудников, обсуждавших необходимость блокировки того или иного профиля в соцсети.

В частности, на днях он написал: сотрудники, заблокировавшие Дональда Трампа, сами признавали, что «он не нарушал правил».

Другая история, которая спровоцировала горячие дискуссии, касалась информации из ноутбука, принадлежащего сыну президента США Джо Байдена Хантеру. В компьютере, напомним, был найден личный видеоконтент с участием господина Байдена-младшего, а также переписка с партнерами по бизнесу, которая могла указывать на возможный лоббизм интересов зарубежных компаний Байденом-старшим в бытность его вице-президентом.

Внутренняя переписка сотрудников (так называемые файлы Twitter), которую Илон Маск распространяет через журналистов Мэтта Тайбби, показала, что официальные лица компании не были уверены в том, стоит ли скрывать эту историю от публики. Изначально появилась она, напомним, в газете The New York Post. Однако, как следует из обнародованных документов, руководством Twitter было принято решение все-таки заблокировать контент — из-за опасений, что сенсация могла стать результатом взлома, организованного Россией, и, очевидно, нарушает права гражданина США на секретность его переписки.

В следующих выпусках Twitter-файлов господин Маск пообещал рассказать, как соцсеть модерировала тему COVID-19, в частности блокировала аккаунты критиков государственной политики в сфере вакцинации. По данным Fox News, господин Маск лично пригласил в офис Twitter для выяснения всех обстоятельств профессора Стэнфорда доктора Джая Бхаттачарью, который попал в черный список соцсети из-за критики правительственных мер по борьбе с пандемией.

А несколько дней назад Илон Маск также призвал провести расследование в отношении главного инфекциониста США Энтони Фаучи. Он, по версии миллиардера, «солгал Конгрессу и финансировал исследования», которые «убили миллионы людей». Господин Фаучи в долгу не остался и в интервью MSNBC заявил, что Twitter при Илоне Маске превратился в «выгребную яму дезинформации».

В Белом доме, похоже, подустали отвечать на действия Илона Маска и даже не исключают перехода к более активным действиям.

Почти сразу после приобретения миллиардером Twitter и заявлений о послаблениях «в области цензуры» президент Джо Байден заявил: в отношении господина Маска можно бы было провести расследование.

На вопрос журналиста, не является ли миллиардер угрозой нацбезопасности, глава Белого дома ответил: «Сотрудничество Илона Маска и/или технические отношения с другими странами заслуживают внимания». По словам американского лидера, для проверок «есть много способов». Советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не смогли прояснить журналистам, что же за инструменты имел в виду Джо Байден.

Госпожа Жан-Пьер почти каждую неделю вынуждена отвечать на неудобные вопросы, которые журналисты задают ей из-за появляющейся новой информации от нового владельца Twitter. Какие-то факты она называет «отвлечением внимания», какие-то — «устаревшими новостями». Развитие истории с ноутбуком сына президента она, например, назвала «нездоровым». Эта информация, по словам пресс-секретаря, «ни одному американцу не поможет улучшить жизнь». Недавнюю атаку на Энтони Фаучи госпожа Жан-Пьер назвала «отвратительной».

В общем демократы негодуют и уже, по данным газеты The Washington Post, переходят из Twitter на другую платформу — Mastodon. Республиканцы же активно выступают в поддержку Илона Маска. Так, будущий спикер Палаты представителей Кевин Маккарти обвинил власти США в преследовании того, кто «стремится к свободе слова». Газета The New York Post сообщает, что бизнесмен обсуждает с лидерами республиканцев возможность появления в Палате представителей: там он, вероятно, даст показания по вопросу блокирования соцсетью информации о сыне президента Байдена. Многие республиканцы поддерживают и расследование того, как освещалась в Twitter пандемия COVID-19.

Екатерина Мур, Вашингтон