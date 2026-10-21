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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Мир

МИД России вызвал временного поверенного в делах Латвии

Временную поверенную в делах Латвии в Москве Рамону Красовска вызвали в МИД России и заявили решительный протест. Поводом стало требование латвийского МИДа уволить всех сотрудников отдела социального обеспечения при консульском отделе посольства РФ в Риге.
Как пояснил российский МИД, это решение ставит под угрозу пенсионное и социальное обеспечение для проживающих на территории Латвии почти 6 тыс. военных пенсионеров и членов их семей.
«Данные действия латвийских властей противоречат обязательствам страны в соответствии с российско-латвийским межправительственным соглашением по вопросам социальной защищенности российских военных пенсионеров и членов их семей 1994 года»,— говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.