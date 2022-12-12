Танкер с российской нефтью прошел Босфор

Единственный российский танкер с нефтью «Волготранс 2701», стоявший в очереди у Босфора с другими судами, прошел пролив и достиг Мраморного моря. Его стоянка планируется в турецком порту Текирдаг, следует из данных сервиса для отслеживания судов. Проход танкера Минтранс Турции анонсировал накануне.

В начале декабря сообщалось, что в проливах Босфор и Дарданеллы образовалась очередь из танкеров с нефтью. Это произошло на фоне согласования странами Евросоюза потолка цен на российскую нефть. Турция запрашивала страховые документы на танкеры.

После этого в Минфине США подчеркнули, что введение потолка не требует дополнительных проверок танкеров в турецких проливах, поскольку ограничение касается только российских поставок ресурса. Bloomberg писал, что большая часть стоявших в очереди танкеров следует из Казахстана, и только на одном из них находится около 1 млн баррелей российской нефти марки Urals. По данным агентства, он следует в Индию.

Подробнее о введении потолка цен на российскую нефть — в материале «Ъ» «Нефть продается с лимитом».

Лусине Баласян