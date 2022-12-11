Минтранс Турции анонсировал проход через Босфор единственного российского танкера с нефтью

Находящийся сейчас у Босфора российский танкер с сырой нефтью 12 декабря совершит вход в черноморский пролив. Об этом сообщил Минтранс Турции. Других российских танкеров, груженных сырой нефтью и ожидающих прохода через проливы, нет, отметили в министерстве.

«Единственный нефтяной танкер РФ, находящийся в территориальных водах Турции, предоставил письмо, подтверждающее его страхование, и завтра он совершит вход в пролив Босфор»,— сообщил Минтранс в Twitter (перевод ТАСС).

Ранее Турция не пропускала через Босфор и Дарданеллы не менее 20 танкеров, которые везли около 18 млн баррелей нефти. Financial Times сообщала, что турецкие власти требуют полной страховки проходящих через проливы судов. Турецкая сторона заявила, что продолжит запрашивать у танкеров страховые документы. В Кремле ужесточение Турцией правил пропуска танкеров с нефтью не рассматривают как шантаж.

Сегодня, 11 декабря, агентство Bloomberg сообщило, что Турция начала пропускать танкеры с нефтью через свои проливы.

5 декабря в отношении России начало действовать ограничение в $60 за баррель на цену производимой в стране сырой нефти.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Нефть продается с лимитом».

Мария Федотова