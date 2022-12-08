США заявили Турции, что потолок цен на нефть из РФ не требует дополнительных проверок судов

Замглавы Минфина США Уолли Адейемо провел переговоры с замминистра иностранных дел Турции Седатом Оналом, в ходе которых стороны обсудили введение ценовых ограничений на российскую нефть. Господин Адейемо подчеркнул, что ограничительные меры на поставки сырья из России не требуют дополнительных проверок судов.

«Режим ограничения цен распространяется только на нефть российского происхождения и не требует дополнительных проверок судов, проходящих через турецкие территориальные воды»,— приводит слова господина Адейемо пресс-служба Минфина США.

По информации пресс-службы американского ведомства, представители США и Турции в ходе переговоров также подчеркнули свою заинтересованность в контексте поддержания достаточного уровня поставок на глобальном энергетическом рынке за счет введения простого режима контроля, который предоставит разрешение на транзит морской нефти через турецкие проливы.

6 декабря агентство Bloomberg сообщило, что после введения потолка цен на российскую нефть в проливах Босфор и Дарданеллы образовалась пробка как минимум из 20 танкеров с 18 млн баррелей нефти на борту. По данным Financial Times, турецкие власти требуют от кораблей предоставить письма от своих страховщиков, гарантирующие страховое покрытие в турецких водах. Требования о наличии страховки были введены турецкой стороной с 1 декабря. По информации Bloomberg, большая часть задержанной в проливах нефти направляется в Европу, но есть и танкеры, которые следуют в Южную Корею и Индию.

Источник «РИА Новости» сообщил, что Россия совместно с Турцией следят за ситуацией в проливах Босфор и Дарданеллы, при необходимости будут приняты соответствующие меры.

«Координация по этому поводу (с российской стороной.— "Ъ") есть. Все необходимые меры принимаются и будут приняты при необходимости. Это все, что я сейчас могу сказать. В СМИ почему-то проблему представляют как катастрофическую, ничего такого нет»,— сказал собеседник агентства.

5 декабря вступило в силу эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз. Также с этого дня введен потолок цен на энергоносители $60 за баррель со стороны стран ЕС, G7 и Австралии. Сырье дороже установленной цены запрещается страховать и перевозить. «Ведомости» сообщили, что российские власти разработали три варианта ответных мер, в том числе запрет на продажу сырья по контрактам, включающим потолок цен. Согласовать их должны до конца года.

Подробнее о том, как Москва отреагирует на потолок цен на нефть,— в материале «Ъ FM» «Россия готовит ответ в условиях лимита».

Милена Костерева