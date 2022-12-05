FT сообщила о пробке из 19 танкеров у берегов Турции после введения потолка цен на российскую нефть

На фоне согласования странами Евросоюза потолка цен на российскую нефть в проливах Босфор и Дарданеллы образовались длинные очереди из танкеров. По данным источников Financial Times (FT), турецкие власти требуют полной страховки проходящих через проливы судов.

Аналитики газеты называют пробку из танкеров в черноморских проливах первым признаком того, что ценовой потолок способен нарушить глобальные поставки энергоресурса. По словам собеседников FT, прохода в турецкие воды сегодня, 5 декабря, ожидали около 19 танкеров с сырой нефтью — первый из них стоял в очереди с 29 ноября.

«Анкара попросила все танкеры, проходящие через турецкие проливы, предоставить письма от своих страховщиков, известных как P&I Clubs (клуб взаимного страхования.— "Ъ"), подтверждающие, что страховка распространится на такие инциденты, как разливы нефти и столкновения»,— говорится в материале FT.

По сведениям мониторингового сервиса TankerTrackers.com, большая часть нефти в танкерах у берегов Турции имеет казахстанское происхождение и никак не связана с российскими поставками.

3 декабря FT сообщила о создании Россией «теневого флота» из 100 устаревших танкеров для перевозки нефти для смягчения эффекта от энергетических ограничений Запада. Накануне Австралия, страны ЕС и G7 ввели ценовой потолок на поставки нефти из России на уровне $60 за баррель.

О ценовом потолке — в материале «Ъ FM» «Нефть продается с лимитом».

Андрей Сапожников