Bloomberg: застрявшие в пробке танкеры у берегов Турции перевозят 18 млн баррелей нефти

По меньшей мере 20 танкеров с 18 млн баррелей нефти на борту находятся в пробке в проливах Босфор и Дарданеллы на фоне согласования странами ЕС потолка цен на российскую нефть. Большая часть нефти, которая задержана в Черном море, следует из Казахстана. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Вчера о скоплении 19 танкеров в проливах сообщили источники Financial Times. По их данным, турецкие власти требуют от кораблей предоставить письма от своих страховщиков, гарантирующее страховое покрытие в турецких водах. Введенный ЕС и Великобританией потолок цен предусматривает отказ в страховке судов, перевозящих российскую нефть по цене выше $60 за баррель.

По информации Bloomberg, большинство задержанной в проливах нефти направляется в Европу, но есть и танкеры, которые следуют в Южную Корею и Индию. По данным агентства, из 20 стоящих в очереди судов 19 везут нефть из Казахстана, а на одном танкере находится около 1 млн баррелей российской нефти марки Urals, предназначенной для Индии. Несмотря на то что на казахскую нефть не распространяются западные санкции, турецких страховщиков беспокоит тот факт, что она вышла из российского порта.

Потолок цену на российскую нефть вступил в силу 5 декабря. Также «Коалиция по ограничению цены», в которую входят страны ЕС, G7 и Австралия, намерена установить потолок цен на российские нефтепродукты с 5 февраля 2023 года.

О реакции России на введение потолка цен на нефть — в материале «Ъ» «Нефть подпрыгнула до потолка».

Эрдни Кагалтынов