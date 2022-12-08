Турция продолжит требовать страховку на танкеры с нефтью

В турецком генеральном управлении мореходства заявили, что страховые компании Евросоюза отказываются предоставлять Анкаре письма о страховке нефтяных танкеров, необходимые для прохода судов через черноморские проливы. Турецкая сторона подчеркнула, что продолжит запрашивать у танкеров страховые документы. Об отсутствии необходимости дополнительных проверок судов заявляла американская сторона.

«Суда, не имеющие страховых документов, не будут пропускаться. Практика их требования будет продолжена»,— говорится в заявлении морского ведомства республики. В тексте, цитируемом Reuters, процедура проверки страховок называется рутинной.

5 декабря Financial Times (FT) сообщила об образовавшихся в проливах Босфор и Дарданеллы длинных очередях из танкеров (на тот момент из 19 судов). Ранее FT со ссылкой на источники также рассказала о создании Россией «теневого флота» из 100 устаревших танкеров для смягчения эффекта от введения ценового потолка на нефть западными странами. В документе, имеющемся в распоряжении «РИА Новости», власти Турции сообщили о разработке плана по выводу танкеров без страховки из территориальных вод во избежание пробок

Сегодня, 8 декабря, в Минфине США подчеркнули, что потолок цен на российскую нефть не требует дополнительных проверок танкеров в турецких проливах, поскольку ограничение касается только российских поставок ресурса.

О ценовом потолке — в материале «Ъ FM» «Нефть продается с лимитом».

Андрей Сапожников