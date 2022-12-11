Bloomberg: Турция начала пропускать танкеры с нефтью через свои проливы

Очередь из танкеров, ожидающих перевозки нефти через через Босфор и Дарданеллы, начала уменьшаться, сообщает Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника из сферы судоходства. Как отмечает агентство, это дает надежду на то, что Анкара разрешила конфликт, связанный со страхованием судов.

По данным Bloomberg, 11 декабря 19 танкеров ожидали прохода через проливы Босфор и Дарданеллы. Днем ранее их было 27. Чиновник, осведомленный о ситуации, подтвердил изданию, что ранее заблокированные танкеры начали пропускать.

Пробка из танкеров, большинство из которых перевозит нефть из Казахстана, образовалась из-за требования Турции предъявлять полную страховку, чтобы суда были защищены от таких рисков, как столкновения и разливы. Турция потребовала от страховых компаний письмо, подтверждающие страхование танкеров. Как сообщает Bloomberg, 10 декабря она отправила страховщикам его образец, что дает основания полагать, что компромисс был достигнут.

5 декабря в отношении России начало действовать ограничение в $60 за баррель на цену производимой в стране сырой нефти. Для тех, кто заплатит больше потолка, согласно санкциям, страхование P&I (P&I Club — клуб взаимного страхования) для танкеров будет недействительным. Для Турции было важно получить возможность понимать, какие партии топлива были куплены в рамках ограничения и, следовательно, имели стандартную страховку, а какие нет.

О ценовом потолке на российскую нефть читайте в материале «Ъ FM» «Нефть продается с лимитом».

Дарья Эрозбек