В Кремле не видят шантажа в мерах Турции по отношению к танкерам с российской нефтью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не расценивают ужесточение Турцией правил пропуска танкеров с нефтью как шантаж. По словам господина Пескова, Турция не стала бы шантажировать Россию, поскольку она зависит от стабильности на мировых энергетических рынках.
Дмитрий Песков
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Глупо заниматься шантажом, потому что это будет просто дестабилизацией на мировых энергетических рынках, а Турция абсолютно от них зависит»,— заявил пресс-секретарь президента в интервью «Первому каналу».
5 декабря, в день вступления в силу потолка цен на российскую нефть, газета Financial Times сообщила о скоплении 19 танкеров в проливах Босфор и Дарданеллы. Потолок цен, введенный странами G7 и ЕС, предусматривает запрет на страховку судов, перевозящих российскую нефть по цене выше $60 за баррель. По данным газеты, турецкие власти требовали от застрявших танкеров предоставить письма от страховщиков.
По данным Bloomberg, большая часть нефти в этих танкерах следует из Казахстана и лишь на одном из них находится около 1 млн баррелей российской нефти марки Urals для Индии. При этом ранее Financial Times со ссылкой на источники рассказала о создании Россией «теневого флота» из 100 устаревших танкеров, на которые бы не распространялся ценовой потолок.