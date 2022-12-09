В Кремле не видят шантажа в мерах Турции по отношению к танкерам с российской нефтью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не расценивают ужесточение Турцией правил пропуска танкеров с нефтью как шантаж. По словам господина Пескова, Турция не стала бы шантажировать Россию, поскольку она зависит от стабильности на мировых энергетических рынках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Глупо заниматься шантажом, потому что это будет просто дестабилизацией на мировых энергетических рынках, а Турция абсолютно от них зависит»,— заявил пресс-секретарь президента в интервью «Первому каналу».

5 декабря, в день вступления в силу потолка цен на российскую нефть, газета Financial Times сообщила о скоплении 19 танкеров в проливах Босфор и Дарданеллы. Потолок цен, введенный странами G7 и ЕС, предусматривает запрет на страховку судов, перевозящих российскую нефть по цене выше $60 за баррель. По данным газеты, турецкие власти требовали от застрявших танкеров предоставить письма от страховщиков.

По данным Bloomberg, большая часть нефти в этих танкерах следует из Казахстана и лишь на одном из них находится около 1 млн баррелей российской нефти марки Urals для Индии. При этом ранее Financial Times со ссылкой на источники рассказала о создании Россией «теневого флота» из 100 устаревших танкеров, на которые бы не распространялся ценовой потолок.

Анастасия Ларина