Продвижение неприсоединения

Первая международная реакция на выступление президента РФ Владимира Путина оказалась преимущественно негативной: решение РФ присоединить четыре новые территории раскритиковали многие, а публично пока не поддержал никто. Власти Украины заявили о невозможности мирных переговоров с нынешним российским руководством и подали заявку на ускоренное вступление в НАТО. А США и Евросоюз одобрили новые персональные и секторальные санкции в отношении России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины было объявлено: страна подает заявку на вступление в НАТО, а усилия по оттеснению войск РФ с занятых ими территорий будут продолжаться

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters По итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины было объявлено: страна подает заявку на вступление в НАТО, а усилия по оттеснению войск РФ с занятых ими территорий будут продолжаться

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В то время как Владимир Путин выступал в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, президент Украины Владимир Зеленский проводил специальное заседание Совета нацбезопасности и обороны. По окончании встречи он объявил о ряде решений. Наиболее важными из них представляются три. Во-первых, Владимир Зеленский объявил о намерении продолжать усилия по оттеснению войск РФ с занятых ими территорий и отказе от переговоров с Владимиром Путиным. «Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность,— сказал Владимир Зеленский в видеообращении.— Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим ее президентом».

Во-вторых, украинский президент призвал Верховную раду уже на ближайшем заседании принять решение о национализации всех активов России на Украине.

В-третьих, он подписал указ о подаче заявки Украины на вступление в НАТО в ускоренном режиме. «Украина — член НАТО сейчас де-факто и должна стать членом НАТО де-юре»,— заявил Владимир Зеленский. И добавил: Киев хотел бы пойти по пути Швеции и Финляндии, которые получили приглашение в НАТО без подготовительного этапа. В то же время украинский президент признал, что на соответствующие решения потребуется время, а потому призвал пока подписать коллективный договор, предполагающий предоставление Украине беспрецедентных гарантий безопасности ведущими мировыми игроками. Проект этого документа был ранее обнародован Киевом (см. “Ъ” от 13 сентября).

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк позже пояснил журналистам, что подача заявки на членство в НАТО преследует две цели: «определить стратегический вектор и ускорить поставки оружия НАТО в Украину» (цитата по Страна.ua).

Из его комментария следует, что Киев не рассчитывает на интеграцию в альянс до окончания военных действий, что предполагало бы, что НАТО будет непосредственно втянута в конфликт с Россией. «С этой точки зрения, подачу заявки в НАТО именно сегодня можно рассматривать еще под одним углом — как просто яркий пиар-ход команды президента в ответ на провозглашение Москвой аннексии украинских территорий»,— говорится в публикации Страна.ua.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе объявил, что члены Североатлантического альянса «никогда не признают эти территории (о присоединении которых объявил Владимир Путин.— “Ъ”) частью России». «Эти земли принадлежат украинцам»,— сказал он, заверив, что НАТО и далее продолжить оказывать широкую поддержку Киеву. На вопрос о возможности вступления Украины в НАТО в ускоренном порядке Йенс Столтенберг ответил уклончиво. «Все страны имеют право подавать заявку на членство (в НАТО.— “Ъ”)»,— сказал он, добавив, однако, что для одобрения такой заявки нужен консенсус всех стран, входящих в альянс.

Йенса Столтенберга также спросили, будет ли НАТО советовать Украине снизить активность боев за территории, которые Россия провозгласила своими, чтобы избежать эскалации. Из ответа генсека альянса следовало, что нет: «Если Россия прекратит воевать — не будет войны. Если Украина прекратит воевать — не будет Украины».

В ответ зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале: «Какой циничный мальчик — ведь если (Украина.— “Ъ”) не прекратит (воевать.— “Ъ”), то исчезнет значительная часть украинцев». Раскритиковал он и президента США Джо Байдена, назвавшего «попытку России аннексировать суверенную украинскую территорию» «мошенничеством».

Москва, по словам господина Байдена, нарушает международное право, попирает Устав ООН и демонстрирует свое презрение к мирным народам.

«Мы будем продолжать поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля над своей территорией, укрепляя ее позиции в военном и дипломатическом плане, в том числе посредством дополнительной помощи в области безопасности в размере $1,1 млрд»,— объявил Джо Байден. Выделение еще $12 млрд на поддержку Украины в ближайшее время, по его словам, должен одобрить Конгресс США.

США отреагировали на речь Владимира Путина не только словами, но и вводом санкций в отношении сотен российских физических и юридических лиц. В новый черный список попали глава ЦБ Эльвира Набиуллина, зампред правительства Александр Новак, члены Госдумы и Совета федерации, родственники российских чиновников. Кроме того, ограничения за поддержку России были впервые введены против компаний из Китая, Белоруссии и Армении. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о достигнутой в рамках G7 договоренности «привлекать к ответственности любых лиц, любые структуры или страны, которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам России изменить статус украинской территории».

Тем временем, страны-члены Евросоюза в пятницу согласовали уже восьмой по счету с начала военной операции РФ на Украине пакет персональных и экономических санкций. Ожидается, что окончательно новые рестрикции одобрят на следующей неделе. По сообщениям СМИ, ЕС, помимо санкций в отношении физических и юридических лиц, может запретить импорт из России металлов и некоторых видов драгоценных камней, а также ввести запрет на предоставление строительных и инженерных услуг, юридических консультаций и IT-консалтинговых услуг компаниям и лицам в России или российскому правительству.

В опубликованном в пятницу заявлении лидеров стран-членов ЕС говорится, что они «никогда не признают незаконные “референдумы”, которые Россия организовала в качестве предлога для дальнейшего нарушения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также их сфальсифицированные и незаконные результаты». «Угроза ядерным оружием со стороны Кремля, военная мобилизация и стратегия, направленная на то, чтобы ложно представить территорию Украины как территорию России и утверждать, что война, возможно, сейчас происходит на территории России, не поколеблют нашу решимость»,— подчеркнули в Брюсселе.

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), куда входит и Россия, присоединение к ней четырех новых территорий также резко осудили.

од соответствующим заявлением подписались действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, генсек ОБСЕ Хельга Шмид и генсек Парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтелла. По мнению подписантов, предпринятые Россией шаги «являются вопиющим нарушением основополагающих норм международного права, принципов ОБСЕ и Устава ООН», «оскорблением обязательств, с которыми согласились все государства-участники (организации.— “Ъ”)».

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил намерение России присоединить четыре новых субъекта еще днем ранее. По его словам, Россия как один из пяти постоянных членов Совбеза ООН несет особую ответственность за соблюдение устава организации, но при этом она «нарушает все, за что выступает международное сообщество», и ведет дело к «опасной эскалации». «Этому не должно быть места в современном мире. Это неприемлемо»,— подчеркнул господин Гутерриш.

В постпредстве РФ при ООН, в свою очередь, обвинили Антониу Гутерриша в нарушении своего мандата, предвзятости и проявлении двойных стандартов. «Мы ни разу не слышали от генерального секретаря ни слова осуждения в адрес киевского режима, который с момента организованного и проспонсированного Западом незаконного госпереворота вот уже восемь лет ведет войну с собственными гражданами, а также всем русским, включая культуру, язык и идентичность»,— заявили в постпредстве. В МИД РФ отметили, что генсек ООН превысил свои полномочия и фактически солидаризировался с коллективным Западом в избирательной трактовке событий вокруг референдумов.

Впрочем, в пятницу публично трактовку, прямо противоположную трактовке «коллективного Запада», не высказали ни в одной из мировых столиц. Даже в Пекине выступили с заявлением, которое никак нельзя было трактовать как поддержку Москвы. «Наша позиция по Украине последовательна и ясна. Мы всегда выступаем за уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран. Необходимо придерживаться устава и принципов ООН»,— заявила представитель МИД КНР Мао Нин, выразив надежду на то, что все стороны конфликта «смогут должным образом урегулировать разногласия путем диалога и консультаций».

Елена Черненко