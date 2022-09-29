Право на самоотделение

Член Центризбиркома Игорь Борисов опубликовал в ведомственном журнале «Гражданин. Выборы. Власть» научную статью (подготовлена в соавторстве с доктором юридических наук Ильей Чистобородовым) о том, как можно обосновать с точки зрения международного права присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также частей Запорожской и Херсонской областей Украины. По мнению авторов, Москва может апеллировать к праву этих территорий на правозащитную сецессию (выход из состава государства по гуманитарным причинам). Многолетняя война «родительского государства» со своим населением легитимировала право народа на принятие решения о своей судьбе, а общенародный плебисцит позволяет его реализовать, подчеркивается в статье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член Центризбиркома Игорь Борисов

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Член Центризбиркома Игорь Борисов

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Признание итогов референдумов в ДНР и ЛНР — вопрос скорее политический, но поиск возможных правовых решений в рамках норм международного права следует начинать уже сейчас, отмечается в статье Игоря Борисова и Ильи Чистобородова. В частности, по их мнению, таким решением может стать апелляция к одному из основополагающих принципов международного права — праву народов на самоопределение, которое закреплено во многих международных документах, включая Устав ООН и Декларацию о принципах международного права 1970 года.

Право на самоопределение вступает в конфликт с принципом территориальной целостности государств, но единство и неотчуждаемость территории не являются абсолютными и безусловными ценностями, отмечается в статье. Международное право допускает их нарушение «при определенных условиях» — в частности, когда национально-этнические группы подвергаются чрезмерной открытой дискриминации со стороны государства. А именно это, по мнению авторов, происходит сейчас на Украине.

В таком случае, уверены они, следует говорить о праве на правозащитную сецессию — одностороннее отделение территории для защиты ее населения от массовых, грубых и систематических случаев нарушений прав человека. Такая форма самоопределения должна рассматриваться как «последнее средство» и может быть использована лишь в исключительных условиях, когда речь идет об очень серьезных нарушениях, а ответственность за отделение возлагается на «родительское государство». При этом помощь других государств «местным повстанцам» в реализации самоопределения может быть допустимой, пишут авторы со ссылкой на мнение известного теоретика международного права и судьи Международного суда Джеймса Кроуфорда.

Примеры реализации такого права достаточно редки, но они есть: в 1836 году Техас отделился от Мексики, в 1991-м бывшие советские республики покинули СССР, в 2008-м «коллективный Запад» признал выход Косово из Сербии. В ряде случаев для этого даже не потребовалось прямого волеизъявления, но в ситуации с украинскими территориями необходимо соблюсти все стандарты электоральных процессов, настаивают авторы: это имеет важное значение для международного признания волеизъявления населения. «Сейчас градус напряженности в регионе и фактическое вовлечение стран НАТО в военные действия вряд ли позволят осуществить процедуры признания мировым сообществом результата волеизъявления народов,— пояснил “Ъ” господин Борисов.— Но со временем игнорировать или пытаться не замечать его итоги будет просто невозможно». По его мнению, особое значение референдумов еще и в том, что они открывают пусть и отложенный, но вполне легитимный доступ для включения вопроса самоопределения граждан в международную повестку.

По сведениям “Ъ”, администрация президента РФ действительно озабочена подведением юридической базы под присоединение к России новых территорий. Но пока эта работа носит скорее информационный характер. По словам источника “Ъ” в администрации, пока международное признание референдумов возможно «только в перспективе».

По всей видимости, обосновывать право новых территорий на сецессию Россия после ее исключения из Совета Европы будет на площадках ООН, прежде всего — в Совете по правам человека, полагает доцент МГИМО Илья Рачков. Но при этом, по его словам, придется серьезно доказывать, что население угнеталось властями и подвергалось постоянному унижению и притеснениям. Хотя заняться этим можно уже сейчас, указывает эксперт,— например, в Международном суде, где рассматривается иск Украины к России о нарушении Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (до января 2023 года Россия должна представить свою письменную позицию по существу спора). От участия во втором деле по иску Украины — о нарушении Россией Конвенции о геноциде (Киев считает, что РФ, называя одной из причин спецоперации «геноцид русского населения» в Донбассе, неправильно трактует этот документ) — Москва отказалась, напоминает господин Рачков. Однако «из уважения к суду» российские власти представили письменную позицию, в которой заявили, что основывают свои действия на принципах самообороны и праве наций на самоопределение. Обвинение властей Украины в геноциде, говорится в обращении, не было первостепенной причиной для проведения спецоперации, поэтому действия России нельзя назвать нарушением Конвенции о геноциде и давать ему оценку в Международном суде.

Анастасия Корня, Андрей Винокуров