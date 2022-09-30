Аппаратистские настроения

В день подписания договоров о вхождении в состав РФ новых территорий США ввели новые антироссийские санкции. Под санкции попала, в частности, глава Банка России Эльвира Набиуллина, что, по мнению экспертов, даст зарубежным контрагентам лишний повод отказываться от сотрудничества с ЦБ и российскими банками. Помимо персональных ограничений санкции затронули предприятия радиоэлектронной и телекоммуникационной промышленности. Все компании малоизвестны, но профиль их деятельности, судя по открытой информации, так или иначе может быть связан с производством современного вооружения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

30 сентября подразделение Минфина США, занимающееся контролем за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control), обновило список антироссийских санкций. Под персональные санкции, в частности, попал вице-премьер Александр Новак (курирует ТЭК, в частности, переговорный процесс в рамках ОПЕК+). В списке также оказались председатель Банка России Эльвира Набиуллина (против нее санкции одновременно ввела Великобритания, ранее она попала под санкции Канады и Австралии), первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

OFAC напомнило читателям, что с тех пор, как Эльвира Набиуллина стала главой ЦБ в 2013 году, она прилагала усилия по защите Кремля от западных санкций, введенных в ответ на присоединение Крыма в 2014 году и после начала СВО на территории Украины в 2022 году. В отношении Ольги Скоробогатовой указывается, что она осуществляет надзор за работой национальной платежной системы «Мир» и операциями ЦБ на российских и зарубежных финансовых рынках. При этом НСПК (оператор «Мира») под санкции не попала, хотя зарубежные банки ограничивают работу с ней (см. “Ъ” от 20 сентября). Сам ЦБ также избежал попадания в черный список США.

«Санкции в отношении физических лиц — это некое побуждение к тому, чтобы они перестали занимать соответствующие должности»,— считает партнер компании «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. При этом, по его словам, санкции в отношении госпожи Набиуллиной на ее полномочия внутри РФ никак не влияют, но ее общение с иностранным банковским сообществом будет затруднено. Другой профильный юрист отмечает, что международные коммуникации «с началом СВО если не сведены к минимуму, то очень ограничены».

Теперь у внешних контрагентов будет больше поводов для отказа от сотрудничества с Банком России и российской банковской системой из-за риска вторичных санкций, в том числе у банков из дружественных юрисдикций, указывает собеседник “Ъ”.

При этом опасений, например, что теперь некому будет подписать какой-либо международный документ, нет. Хотя контрагенты сейчас стараются исключить любые следы взаимоотношений, даже, например, при расторжении договора, стараясь не заключать отдельного соглашения, которое бы потребовало подписей обеих сторон, а обходясь односторонним уведомительным письмом, отмечает юрист.

Под ограничения попал и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Господин Хинштейн возглавляет комитет Госдумы по информационной политике, IT и связи с 2020 года. Являлся соавтором закона о «приземлении» иностранных IT-гигантов, обязывающего популярные в России зарубежные сервисы открыть в России филиал или представительство, закона о санкциях за цензуру против российских СМИ, закона о штрафах для соцсетей за неудаление противозаконной информации, в том числе содержащей призывы к экстремизму, и других инициатив. До 2020 года был зампредом комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Новые секторальные американские санкции коснулись в основном предприятий связи, радиоэлектроники и производителей телекоммуникационного оборудования.

Так, в санкционные спиcки OFAC попало АО «Радиоавионика», которое, по собственным данным, занимается «проведением исследований и разработок сложных радиоэлектронных комплексов многоцелевого назначения и организацией их серийного производства». При этом, судя по списку интеллектуальной собственности компании (опубликован в «СПАРК-Интерфакс»), «Радиоавионике» принадлежат патенты на ряд изобретений, связанных с беспилотниками: например, среди них есть «комплекс разведки и огневого поражения целей на основе беспилотных летательных аппаратов». Выручка компании за 2020 год (более свежие данные недоступны) превысила 2 млрд руб.

Кроме того, в SDN-лист было включено ООО «Ротэк Элпом» — это производитель телекоммуникационного оборудования и устройств интернета вещей (IoT). Компании, судя по базе патентов (она также есть в «СПАРК-Интерфакс»), принадлежат права на товарный знак Raven Black. На сайте Raven Black указано, что одним из продуктов компании является аппаратно-программный комплекс, способный противодействовать «роям микродронов, доставляющих взрывчатку или токсичные вещества на критически важные объекты». Для уничтожения таких дронов, судя по данным на сайте, комплекс использует электромагнитные пушки. Впрочем, компания предлагает продукты не только для уничтожения дронов, но и также комплексы для отпугивания диких птиц и животных с помощью акустических эффектов. Выручка «Ротэк Элпом» по итогам 2021 года составила 3,1 млн руб. В SDN-лист также было включено ЗАО НТЦ «Модуль», российский разработчик процессоров (линейка «Нейро Б»), бортового оборудования и программных комплексов.

Собеседники “Ъ”, близкие к правительству, пока не понимают логики американских властей, которые ввели санкции против «малоизвестных компаний». «Возможно, какое-то из перечисленных предприятий засветилось при обеспечении цепочек поставок компонентов из-за рубежа, другого объяснения у меня этому нет»,— говорит один из источников “Ъ”.

Ольга Шерункова, Анастасия Гаврилюк, Никита Королев