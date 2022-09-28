Референдумам ищут санкции по чину

Киев отреагировал на референдумы, проведенные в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на занятых российскими военными территориях Херсонской и Запорожской областей: власти Украины призвали Запад повысить давление на Москву и «существенно увеличить» военную помощь украинским вооруженным силам. На это оперативно откликнулись в Вашингтоне, пообещав предоставить новую партию вооружений на сумму, превышающую $1 млрд. Обсуждают тему военной помощи и в Брюсселе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Референдум о вхождении Донецкой народной республики в состав России. Сотрудники участковой комиссии готовят к голосованию избирательный участок, расположенный в спортивном зале донецкой школы

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Референдум о вхождении Донецкой народной республики в состав России. Сотрудники участковой комиссии готовят к голосованию избирательный участок, расположенный в спортивном зале донецкой школы

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Украина призывает ЕС, НАТО и "группу семи" немедленно существенно повысить давление на государство-агрессора, включая новые жесткие санкции против России, и существенно увеличить военную поддержку Украины, в частности, предоставить танки, боевые самолеты, бронемашины, дальнобойную артиллерию, средства противовоздушной и противоракетной обороны»,— говорится в заявлении МИД Украины, опубликованном в среду на сайте ведомства. Это стало реакцией на итоги референдумов о присоединении к России, проведенных в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на занятых российскими военными территориях Херсонской и Запорожской областей.

О том же еще накануне заявил и президент Украины Владимир Зеленский. «Восстановление нашей территориальной целостности без современного вооружения невозможно»,— подчеркнул он во вторник на встрече с главой МИД Франции Катрин Колонна. И попросил мировое сообщество четко высказаться относительно «псевдореферендумов, проведенных Россией». В среду президент Зеленский продолжил искать зарубежной поддержки, проведя телефонные разговоры с лидерами Великобритании, Канады, ФРГ и Турции.

По состоянию на вечер среды ни одно полностью признанное государство не объявило о поддержке прошедшего плебисцита. Напротив, многие заранее заявили, что никогда не признают результаты голосования.

В среду Еврокомиссия представила свои предложения по новому пакету санкций против РФ в связи с референдумами. В санкционные списки предлагается внести представителей пророссийского руководства регионов, где прошли референдумы.

«Уверен, могу говорить от имени членов ЕС, что никто из них не признает результаты голосования. И мы призываем международное сообщество сделать то же самое. Потому что эти фиктивные референдумы являются чистым нарушением международного законодательства»,— заявил в среду глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. О намерении ввести санкции против РФ из-за референдумов также уже сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Великобритания не стала дожидаться результатов голосования и расширила свои санкционные списки еще в понедельник.

Думают о новых санкциях и в США. Речь, по данным газеты The Wall Street Journal, идет в том числе об отключении еще большего числа банков из РФ от международной системы передачи межбанковских сообщений (SWIFT), также санкции могут распространиться на ряд финансовых организаций.

Кроме того, Вашингтон намерен ввести санкции против тех, кто помогает России закупать вооружения и технологии для их последующего использования на Украине. Об этом сообщила в среду помощник министра финансов США Элизабет Розенберг.

При этом Соединенные Штаты намерены продолжать оказывать военную помощь Киеву. В среду стало известно о намерении Вашингтона предоставить Украине новый пакет помощи на сумму $1,1 млрд.

По данным агентства Reuters, он включает в себя реактивные системы залпового огня HIMARS, средства для борьбы с беспилотниками, радиолокационные системы и запчасти. Деньги, предоставляемые в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, позволят Киеву приобрести оружие и военное оборудование у американских оборонных подрядчиков. Одновременно с этим американские законодатели включили $12,4 млрд дополнительной помощи Украине в законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года. Деньги должны пойти на предоставление военной техники и вооружений, логистические нужды, подготовку бойцов, а также прямую финансовую поддержку правительства Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен уже пообещал, что украинцы смогут использовать предоставленное Вашингтоном оружие в том числе и в регионах, которые намерены присоединиться к России по итогам референдума. «Украина имеет абсолютное право защищать себя на всей своей территории, в том числе возвращать территории, которые были незаконно захвачены тем или иным образом Россией»,— сказал он на пресс-конференции во вторник. В Москве, как следовало из слов пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, к этому заявлению отнеслись крайне негативно. «Все больше и больше американская сторона де-факто залезает в этот конфликт. Все больше и больше американская сторона близится к тому, чтобы стать стороной этого конфликта, что чрезвычайно и потенциально опасно»,— сказал господин Песков. Напомним, что российские официальные лица не раз заявляли: все оружие, поставляемое Западом на Украину, автоматически становится законной целью для вооруженных сил РФ.

Марианна Беленькая