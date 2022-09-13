Северогарантический альянс

Киев обнародовал проект международного договора, предполагающего предоставление Украине беспрецедентных гарантий безопасности ведущими мировыми игроками. Гарантии выписаны как жесткие обязательства, которые на себя должны взять США, Великобритания, Германия, Франция, Турция и другие страны. Их общей целью должно стать укрепление украинских вооруженных сил настолько, чтобы они могли противостоять России. В Москве уверены, что Украина запрошенного не получит. Но на всякий случай грозят выходом нынешней военной кампании на некий «другой уровень».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Reuters Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Reuters

Киев, воодушевленный последними успехами своих вооруженных сил в Харьковской области, пошел еще и в дипломатическое наступление. Началось оно с громкого события. Во вторник, 13 сентября, украинский президент Владимир Зеленский встретился с сопредседателями международной рабочей группы по вопросам гарантий безопасности для Украины — главой собственного офиса Андреем Ермаком и бывшим генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. Группа Ермака—Расмуссена с 1 июля работала над рекомендациями, на основании которых должен быть подготовлен «Киевский договор по безопасности».

Пакет рекомендаций был опубликован на сайте украинского лидера сразу после его встречи с господами Ермаком и Расмуссеном. Десятистраничный документ в основном предполагает усиление военной мощи Украины и увеличение ее вооруженных сил.

Андерс Фог Расмуссен по этому поводу заявил: «Мы видим, что одной из лучших гарантий является обеспечение того, чтобы Украина имела значительную военную силу, способную противостоять любому нападению». Речь, по его словам, идет не об обязательстве воздерживаться от каких-либо действий, как это было в печально известном «Будапештском меморандуме», а «наоборот, предоставлять все то, что необходимо Украине для обеспечения своей защиты».

В списке стран, которые возьмут на себя обязательства помогать Украине обеспечивать свою безопасность, Киеву хотелось бы видеть США, Великобританию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Австралию, Турцию, а также страны Северной Европы, Балтии, Центральной и Восточной Европы. Эта группа государств названа в проекте рекомендаций «странами-союзниками».

При этом украинская сторона настаивает: гарантии должны быть не декларативными, а юридически обязывающими. «Документ, который мы сегодня представляем,— это рекомендации,— заявил на презентации документа Андрей Ермак.— Он не является окончательным текстом будущего договора по безопасности. Но я хотел бы отметить важность для нас того, чтобы этот документ был юридически обязательным».

Крайне важно, отметил глава офиса президента Украины, чтобы в этом документе любой потенциальный агрессор видел: «если он что-то сделал — в течение 24, 48, 72 часов произойдет вот это и это». «И непосредственно в тексте договора, безусловно, эти сроки будут указаны»,— пообещал господин Ермак.

Аналогов подобного документа нет. И в Киеве это отдельно подчеркивают: «Это будут первые подобные гарантии в XXI столетии, и они могут заложить основы для нового порядка безопасности в Европе».

В проекте отмечается, что самая главная гарантия безопасности Украины — это ст. 51 Устава ООН, гарантирующая государству право на оборону. Чтобы эта гарантия была обеспечена, пишут авторы документа, Киеву нужны ресурсы для содержания «многочисленных вооруженных сил, способных противостоять вооруженным силам и другим военизированным формированиям Российской Федерации».

Для этого, в свою очередь, потребуются «многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабная передача оружия, разведывательная поддержка со стороны союзников, интенсивные тренировочные миссии и совместные учения под эгидой ЕС и НАТО».

Кроме того, гарантии безопасности должны быть твердыми и четко сформулированными. Они, отмечается в опубликованном проекте, будут определять ряд обязательств, взятых группой гарантов вместе с Украиной: «Они должны быть обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений, но объединены в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве под названием "Киевский договор безопасности"».

Список конкретных шагов, на которые должны пойти «страны-союзники», уже очерчен, и он весьма внушительный. Он включает создание Украиной «надежной системы обороны своих территорий, ориентированной на сдерживание и успешную защиту от актов агрессии».

Страны-гаранты должны будут оказывать Киеву финансовую помощь, в том числе безвозвратную, как для восстановления разрушенной инфраструктуры, так и для поддержки и развития оборонно-промышленной базы Украины.

Им также надлежит обеспечить передачу Киеву технологий и экспорт вооружений, координировать между собой поставки ресурсов, военного оборудования и амуниции. В результате у Украины должны появиться современные оборонные системы, включая системы для защиты ключевых населенных пунктов и границ путем развертывания воздушной и морской противоракетной обороны, кибермощностей, передовых радиолокационных комплексов.

В проекте рекомендаций отмечается, что Украина, как страна-кандидат на вступление в ЕС, может получить привилегированный доступ к европейским финансам — главным образом Европейского фонда обороны и Европейского фонда мира.

Предусматривается и значительное увеличение численности сил территориальной обороны, которые должны включать всех гражданских лиц в возрасте от 18 лет: «По образцу стран с обязательным военным призывом Украина должна содержать достаточно большие силы территориальной обороны, включая резервистов, которых можно призвать на военную службу».

Предполагается, что наработанные рекомендации лягут в основу документа под названием «Киевский договор по безопасности» — Kyiv Security Compact. Однако Андрей Ермак пояснил, что будущая структура безопасности Украины должна предусматривать не только большой рамочный договор, но и возможность подписания подробных двусторонних соглашений, а также договоров, целью которых может быть решение определенных вопросов, таких как соглашения по воздушной безопасности, чтобы защитить украинское небо, или по безопасности в Черноморском регионе. «Важно, чтобы все эти соглашения были ратифицированы парламентами стран, что придавало бы им юридически обязывающий характер»,— заявил господин Ермак.

Запросы Украины, перечисленные в пакете рекомендаций, выглядят крайне амбициозными. В Киеве, впрочем, особо не скрывают воодушевления, в основе которого — продвижение украинских вооруженных сил в Харьковской области. В конце прошлой недели в украинской столице прошла ежегодная, уже 17-я по счету, встреча «Ялтинской европейской стратегии» (форум YES — до 2014 года проводился в Крыму). В нем приняли участие Владимир Зеленский и около 400 действующих и бывших политиков, а также экспертов со всего мира. «Мы не можем себе позволить остановиться»,— заявил на встрече господин Зеленский. Основатель форума бизнесмен Виктор Пинчук и вовсе допустил, что следующая встреча пройдет в Крыму. «В следующем году в Ялте — сейчас это звучит как реальный план»,— отметил он.

В Москве украинские предложения заметили и отреагировали на них достаточно резко. «Написан документ нагло, по-мальчишески. Он предназначен прежде всего для медийного, а не реального употребления,— написал в своем Telegram-канале бывший заместитель главы МИД РФ, ныне сенатор Григорий Карасин.— Перечисленные дюжины стран-гарантов подчеркивают залихватский замах на всемирное покровительство всему, что придумают сейчас или в будущем киевские мыслители. То есть вы, господа,— навеки наши гаранты».

«Радикальным украинским националистам пора понять, что человеческие жертвы и унизительные оскорбления в адрес соседней страны не забываются. Мы из истории знаем, что какими бы лозунгами ни прикрывался нацизм и ненависть к другим народам, он все равно будет повержен. Гарантии в этих вопросах не срабатывают. Даже если они исходят от "коллективного Запада".

Одним словом, документик, конечно, броский, но вряд ли реализуемый. Чаще надо смотреть на себя в зеркало»,— заключил господин Карасин.

Откликнулся на новость из Киева и экс-президент России, ныне заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Он не обманул ожиданий и выражений, как обычно, не выбирал. «Киевская камарилья родила проект "гарантий безопасности", которые по сути являются прологом к третьей мировой войне. Конечно, никто никакие "гарантии" украинским нацистам не даст»,— написал он в Telegram.

«Наши заклятые друзья — западные начальники разных калибров, к которым обращено это истерическое воззвание,— должны наконец понять одну простую вещь. Она прямо касается гибридной войны НАТО с Россией. Если эти недоумки продолжат безудержную накачку киевского режима опаснейшими видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдет на другой уровень. У нее исчезнут видимые границы и потенциальная предсказуемость действий сторон конфликта. Она пойдет по своему собственному военному сценарию, вовлекая в него новых участников»,— высказался Дмитрий Медведев.

Будущее при таком сценарии он описал так: «Западным странам не удастся отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах, посмеиваясь над тем, как они аккуратно ослабляют Россию чужими руками. Все заполыхает и вокруг них. Их люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон. Нам тоже сильно достанется. Всем будет очень-очень плохо».

Владимир Соловьев