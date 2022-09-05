Всем IT-системам система

Минцифры опубликовало проекты положений о платформах «Гостех» и «Госмаркет». Для управления госинформсистемами «Гостех» сам станет федеральной ГИС, нацеленной на максимально эффективное использование ресурсов в процессах цифровизации госуправления. Мандат платформы расширен за счет возможности работы с ней не только государства и муниципалитетов, но и госкомпаний, которые будут взаимодействовать с IT-разработчиками через специализированный маркетплейс — «Госмаркет». Открытым, впрочем, оставлен вопрос тарификации работы с системой — в положении декларируется принцип «оплаты фактического объема потребления» продуктов «Гостеха», но как он будет реализован, пока неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минцифры Максут Шадаев (слева) подвели черту под экспериментальной фазой работы платформы «Гостех»

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минцифры Максут Шадаев (слева) подвели черту под экспериментальной фазой работы платформы «Гостех»

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Минцифры и «цифровой» вице-премьер Дмитрий Чернышенко определились с конструкцией системы «Гостех» — проект положения о ней (и входящем в нее специализированном маркетплейсе для ГИС — «Госмаркете») опубликован ведомством на портале regulation.gov.ru. Документ де-факто подводит итог экспериментальной фазы работы единой платформы для разработки и использования ГИС, начатой еще в 2020 году. Предполагалось, что эксперимент закончится в мае 2022 года, но проблемы с поставками тяжелого IT-оборудования в связи с военной операцией РФ на Украине сдвинули сроки (см. “Ъ” от 29 марта). Если документ будет подписан, до 2024 года работа госзаказчиков с «Гостехом» останется добровольной, а затем станет безальтернативной.

Из документов следует, что концепция государственной среды для информационных систем (см. “Ъ” от 25 октября 2021 года) в процессе эксперимента несколько расширена и уточнена. Положение предполагает, что в структуре платформы появится собственная ФГИС «Управление единой цифровой платформой "Гостех"», основной целью которой станет обеспечение жизненного цикла всех остальных ГИС. Периметр платформы, согласно проекту Минцифры, будет расширен. Так, экосистема даст доступ к своим инструментам не только федеральным и региональным органам власти, но и муниципалитетам, ГУПам, МУПам, госкорпорациям и госкомпаниям, публично-правовым компаниям и даже хозобществам под контролем государства или местных властей.

Отметим, что это расширение укладывается в логику министерства — недавно подведомственное Минцифры ФКУ «Гостех» заявляло о готовности методики отбора региональных сервисов и информационных систем для платформы, а федеральный центр готов софинансировать регионам перевод в их в «Гостех» (см. “Ъ” от 26 августа). В том же направлении движутся проекты по обеспечению «эффекта масштаба» и в области материальной базы для госIT (расширение использования регионами и ведомствами гособлака для экономии затрат на собственные IT-мощности, см. “Ъ” от 18 августа) и развитие министерством централизованного «конструктора госуслуг» для экономии госорганами средств на их разработку (см. “Ъ” от 24 июня).

Помимо консолидации IT-систем «Гостех» должен будет обеспечить масштабируемость IT-решений — это тоже станет одной из задач системы управления платформой. Также в ее функционале — обеспечение «непрерывного совершенствования функциональности при изменении законодательства», защита конфиденциальности и целостности информации и обеспечение широкого обсуждения всем пулом заказчиков требований к цифровым продуктам и поставщикам платформы.

Неясно в документе Минцифры описан вопрос оплаты потребителями продуктов «Гостеха» — проект декларирует «принцип оплаты фактического объема потребления» «по цене, определяемой в зависимости от используемых ресурсов в соответствии с каталогом цифровых продуктов платформы». Ранее ответственные чиновники говорили о том, что процедура будет оформляться как закупка по ФЗ-44 у единственного поставщика, однако этот закон не распространяется на госкомпании. На вопросы “Ъ” о принципах ценообразования на продукты и услуги, а также о том, возможен ли взгляд на «Гостех» как на госмонополию, в ФКУ «Гостех» вчера ответить не смогли. «Сейчас идет разработка нормативной документации на постэкспериментальный период»,— сообщили там.

Олег Сапожков, Венера Петрова