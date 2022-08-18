Гособлако наращивает клиентскую базу

Минцифры предлагает продлить до конца 2024 года эксперимент по переводу информационных систем ФОИВ на гособлако, допустив к участию в пилоте и региональные органы власти. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко инициативу объясняют необходимостью консолидировать и оптимизировать использование государственных вычислительных ресурсов. Ситуация может быть обусловлена проблемами в поставках «тяжелого» IT-оборудования, возникшими из-за санкций, и вызванным ими интересом ведомств и субъектов РФ к использованию бесплатных федеральных мощностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сдвиг сроков эксперимента возглавляемого Максутом Шадаевым Минцифры с гособлаком, вероятно, обусловлен ростом интереса к платформе со стороны органов власти

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сдвиг сроков эксперимента возглавляемого Максутом Шадаевым Минцифры с гособлаком, вероятно, обусловлен ростом интереса к платформе со стороны органов власти

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Минцифры разработало проект постановления о продлении эксперимента по переводу информационных систем и информационных ресурсов ФОИВ, Центризбиркома, государственных внебюджетных фондов и компании «Единый заказчик в сфере строительства» на государственную единую облачную платформу (ГЕОП, гособлако) с 30 декабря 2022 года до 31 декабря 2024 года. Документ, размещенный на портале regulation.gov.ru, также предусматривает расширение участников пилота за счет Росводресурсов, Росмолодежи, Рособрнадзора, Росприроднадзора и Россотрудничества, а также региональных органов власти и госучреждений.

Эксперимент по переводу работы ведомств с иностранных сервисов в ГЕОП проводится с 2019 года. Гособлако — инфраструктурный фундамент, который предоставляет вычислительные ресурсы и обеспечивает безопасность данных (преимущественно на российском оборудовании и ПО). При этом за счет использования облачной платформы ведомства экономят на обслуживании собственной IT-инфраструктуры.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко “Ъ” пояснили, что продление эксперимента необходимо для консолидации и оптимизации использования существующих у государства вычислительных ресурсов. В свою очередь, в Минцифры заявили, что сейчас в пилоте участвует 21 ФОИВ. «Поскольку проведение эксперимента показывает высокую эффективность использования вычислительных ресурсов, а также высокий уровень качества сервисов, участвовать в нем изъявили желание новые федеральные ведомства и ряд регионов»,— отметили в министерстве. Кроме того, время нужно, чтобы проработать и отладить новые услуги на инфраструктуре ГЕОП (например, по обеспечению информбезопасности, базовому конфигурированию и сопровождению виртуальных машин и др). В ведомстве отметили, что формат эксперимента позволяет оперативно реагировать на запросы участников, однако разработка нормативной базы выходит за рамки прежних сроков эксперимента. При этом проблем с вычислительными мощностями в Минцифры не испытывают.

По мнению руководителя направления инфраструктурных решений IT-компании КРОК Александра Сысоева, продление эксперимента может быть связано как с изменившейся ситуацией на рынке — доступного оборудования стало меньше, сроки поставок увеличились, цены выросли, так и с изменениями в требованиях будущих пользователей данного ресурса. Платформа ГЕОП хорошо подготовлена технологически, сообщили “Ъ” в пресс-службе компании «Ростелеком-ЦОД»: «Сейчас в ГЕОП участникам эксперимента предоставлено 16 тыс. ядер виртуальных процессоров, более 100 тб оперативной памяти, более 4,2 пб дискового пространства». И эта инфраструктура позволяет полностью обеспечить потребности ГЕОП.

Напомним, что ранее Минцифры предлагало регионам перенести свои ГИС на инфраструктуру гособлака как раз из-за возможных проблем с поставкой «тяжелого» оборудования в РФ (серверы, системы хранения данных, оборудование для центров обработки данных) в связи с санкциями — обеспечить ГЕОП ресурсами проще, а использоваться они будут эффективнее (см. подробнее “Ъ” от 13 мая). Вероятно, рост спроса на мощности ГЕОП объясняется тем, что министерству удалось убедить контрагентов в рациональности такого подхода.

Отметим, что гособлако теперь является и одним из сервисов единой цифровой платформы «Гостех». Эксперимент по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов на «Гостехе» ранее был продлен с 31 мая до 31 декабря 2022 года, обязательным использование платформы станет с 2024 года (см. подробнее “Ъ” от 29 марта). В аппарате господина Чернышенко вчера заверили, что на сроках перехода на «Гостех» продление эксперимента с ГЕОП не скажется. «Это не повлияет на текущие задачи по предоставлению ресурсов для "Гостеха"»,— также заявили “Ъ” в Минцифры.

Венера Петрова, Юлия Тишина