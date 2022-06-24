Экономия по принципу «лего»

«Визуальный конструктор услуг», представленный Минцифры, позволит не только ускорить ввод регионами и правительственными ведомствами своих госуслуг в эксплуатацию, но и может заметно сократить их бюджеты на IT-разработку. Инструмент позволяет проектировать сервис по принципу «лего», для чего не нужны дефицитные и дорогостоящие разработчики. Де-факто конструктор повторяет в области госуслуг идеологию платформы «Гостех» по оптимизации использования ресурсов и процессов при цифровой трансформации за счет унификации средств разработки. Говорить конкретно о возможной экономии преждевременно: пока конструктор используют 40 ведомств и четыре пилотных региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В возглавляемом Максутом Шадаевым Минцифры готовы за свой счет облегчить цифровизацию госуслуг ведомствам и регионам

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В возглавляемом Максутом Шадаевым Минцифры готовы за свой счет облегчить цифровизацию госуслуг ведомствам и регионам

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ведомства и регионы смогут сами выводить свои сервисы на портал «Госуслуги» с помощью визуального конструктора — об этом сообщило на днях Минцифры. Как рассказали “Ъ” в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко, инструмент разработан и предложен субъектам РФ в рамках исполнения поручения президента о переводе 173 массовых социально значимых услуг в электронный вид к 1 января 2023 года, чтобы упростить и ускорить процесс. Конструктор госуслуг даст органам власти возможность сэкономить средства на разработку, отмечают в Минцифры,— сервис позволяет получить конечный результат без узконаправленных IT-затрат каждого ведомства. В Минцифры ждут, что к концу года в конструкторе будут собираться более половины сервисов на госуслугах, хотя требующие особых настроек будут по-прежнему создавать разработчики портала.

Де-факто конструктор — это перенос в госуслуги идеологии единой цифровой платформы «Гостех» по экономии ресурсов за счет единой среды разработки и тиражирования результатов (см. “Ъ” от 24 декабря 2021 года). «Формы услуг и сервисов собираются по принципу “лего” аналитиками, а не дефицитными и дорогостоящими разработчиками»,— говорят в Минцифры. В настоящее время инструмент используют 40 ведомств и четыре пилотных региона: Новосибирская, Оренбургская и Тульская области, а также ЯНАО. Ожидается, что остальные регионы получат доступ в третьем квартале 2022 года, сообщили “Ъ” в ведомстве.

Оценить экономию не смогли ни в Минцифре, ни в опрошенных “Ъ” региональных «цифровых» ведомствах. «Возможность оперативно создавать и изменять цифровую услугу без заказа внесения изменений в программный код позволяет исключить определенную часть затрат бюджета. При этом внедрение конструктора планировалось заранее, поэтому бюджет составлялся уже с учетом этого фактора»,— рассказали “Ъ” в министерстве по информатизации Тульской области. В Росаккредитации сообщили, что бюджет ведомственной программы цифровой трансформации не изменится, так как в рамках «пилота» Минцифры служба реализовала с помощью конструктора внепрограммный проект по цифровизации выдачи лицензий в рамках реформы контроля и надзора.

По словам замдиректора центра институционального развития контрольной (надзорной) деятельности ЦСР Алисы Корженевской, для работы в конструкторе все равно нужны профессионалы с умением проектировать пользовательские сценарии оказания услуг и знаниями в IT-сфере, и пока полный отказ от участия подрядчиков при запуске услуг маловероятен, а смена парадигмы потребует переходного периода. Основная выгода для регионов и ФОИВ на данном этапе — отмена необходимости готовить техзадания для вывода услуг, эта работа в основном велась с привлечением подрядчиков, говорит она.

Скорость вывода услуг при использовании конструктора по сравнению со стандартными инструментами сократилась примерно втрое, подчеркивает заместитель главы Минцифры Дмитрий Огуряев. Впрочем, отдельные регионы достаточно оперативно запускают или актуализируют услуги и с помощью собственной инфраструктуры — так, об этом “Ъ” заявили в столичном департаменте информационных технологий. Пока «конструктор» — одна из опций для регионов, но со временем может стать отраслевым стандартом; “Ъ” будет следить за развитием событий.

Венера Петрова