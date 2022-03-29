Цифровое единство требует времени

Как выяснил “Ъ”, в правительстве обсуждается продление эксперимента по созданию и развитию платформы «Гостех» — она должна унифицировать подходы к цифровизации государства — до конца 2022 года. В Минцифры объясняют сдвиг сроков в том числе недоступностью серверного оборудования и усилением атак на инфраструктуру. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко говорят, что ведомство предлагает внести изменения в госконтракт со «Сбером» — создателем и оператором «Гостеха» — о продлении сроков оказания услуг без изменения стоимости контракта. Чиновники рассчитывают, что сдвиг не отразится на планах по миграции всех федеральных ГИС в «Гостех» с 2024 года. Однако закупка ядра IT-платформы «Гостех» проводилась, когда требования к импортозамещению в IT государство еще не предъявляло. Участники рынка говорят, что на адаптацию платформы к новым условиям может уйти значительное время.
Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ
Как стало известно “Ъ”, сроки эксперимента по созданию и развитию государственных информационных систем (ГИС) на платформе «Гостех» могут быть продлены до конца 2022 года. Эксперимент стартовал 1 ноября 2020 года и должен был завершиться к концу мая. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко “Ъ” сообщили, что возможный перенос обусловлен санкционными рисками и необходимостью дополнительной проработки вопросов безопасности сервисов, разрабатываемых в рамках эксперимента. Поясним, что создатели видят платформу своеобразной государственной экосистемой для частных и государственных поставщиков решений и сервисов и для ведомств и госорганов — операторов уже существующих и будущих ГИС.
Предполагалось, что после эксперимента миграция ПО в новую среду для цифровизации государства в течение двух лет будет добровольной, а с 2024 года в «Гостех» «переедут» все федеральные ГИС, и он станет стандартной и обязательной средой для цифровизации государства (см. “Ъ” от 25 октября 2021 года). В Минцифры “Ъ” заявили, что «сдвиг общих планов перевода ГИС не рассматривается». В ведомстве объяснили продление эксперимента текущей ситуацией в стране: невозможностью покупки серверного оборудования, увеличением стоимости оборудования и услуг провайдеров и усилением атак на инфраструктуру, что потребовало усиления мер информационной безопасности.
В свою очередь, в аппарате вице-премьера рассказали, что Минцифры направило предложение о внесении изменений в госконтракт в части продления сроков оказания услуг без изменения его стоимости. Напомним, что аукцион на разработку «Гостеха» на 900 млн руб. в конце декабря 2020 года выиграл Сбербанк — он и стал оператором и поставщиком ядра IT-платформы «Гостех». В основу платформы для государства разработчик намеревался заложить собственные технологии, часть из них используется в качестве компонентов его собственной облачной платформы — Platform V, а также купленный у зарубежных игроков софт (см. “Ъ” от 18 апреля 2020 года и от 9 декабря 2020 года).
В концепции «Гостеха» принцип импортозамещения был заложен, говорит источник “Ъ” на рынке, хотя «на момент тендера у "Сбера" не было никаких западных санкций и ограничений». «Когда платформу разрабатывали, условия были другие, и ее переделка может занять три-четыре года, необходимо переписать очень много»,— сетует он. Так, например, продукты Atlassian, работающие в составе Platform V, по условиям госконтракта должны быть заменены на российский аналог. Еще один собеседник “Ъ”, впрочем, отмечает, что пока «Atlassian отозвал лишь обновления лицензии, все текущие версии ПО работают».