Цифровое единство требует времени

361 2 мин. ...

Как выяснил “Ъ”, в правительстве обсуждается продление эксперимента по созданию и развитию платформы «Гостех» — она должна унифицировать подходы к цифровизации государства — до конца 2022 года. В Минцифры объясняют сдвиг сроков в том числе недоступностью серверного оборудования и усилением атак на инфраструктуру. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко говорят, что ведомство предлагает внести изменения в госконтракт со «Сбером» — создателем и оператором «Гостеха» — о продлении сроков оказания услуг без изменения стоимости контракта. Чиновники рассчитывают, что сдвиг не отразится на планах по миграции всех федеральных ГИС в «Гостех» с 2024 года. Однако закупка ядра IT-платформы «Гостех» проводилась, когда требования к импортозамещению в IT государство еще не предъявляло. Участники рынка говорят, что на адаптацию платформы к новым условиям может уйти значительное время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, сроки эксперимента по созданию и развитию государственных информационных систем (ГИС) на платформе «Гостех» могут быть продлены до конца 2022 года. Эксперимент стартовал 1 ноября 2020 года и должен был завершиться к концу мая. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко “Ъ” сообщили, что возможный перенос обусловлен санкционными рисками и необходимостью дополнительной проработки вопросов безопасности сервисов, разрабатываемых в рамках эксперимента. Поясним, что создатели видят платформу своеобразной государственной экосистемой для частных и государственных поставщиков решений и сервисов и для ведомств и госорганов — операторов уже существующих и будущих ГИС.

Предполагалось, что после эксперимента миграция ПО в новую среду для цифровизации государства в течение двух лет будет добровольной, а с 2024 года в «Гостех» «переедут» все федеральные ГИС, и он станет стандартной и обязательной средой для цифровизации государства (см. “Ъ” от 25 октября 2021 года). В Минцифры “Ъ” заявили, что «сдвиг общих планов перевода ГИС не рассматривается». В ведомстве объяснили продление эксперимента текущей ситуацией в стране: невозможностью покупки серверного оборудования, увеличением стоимости оборудования и услуг провайдеров и усилением атак на инфраструктуру, что потребовало усиления мер информационной безопасности.

В свою очередь, в аппарате вице-премьера рассказали, что Минцифры направило предложение о внесении изменений в госконтракт в части продления сроков оказания услуг без изменения его стоимости. Напомним, что аукцион на разработку «Гостеха» на 900 млн руб. в конце декабря 2020 года выиграл Сбербанк — он и стал оператором и поставщиком ядра IT-платформы «Гостех». В основу платформы для государства разработчик намеревался заложить собственные технологии, часть из них используется в качестве компонентов его собственной облачной платформы — Platform V, а также купленный у зарубежных игроков софт (см. “Ъ” от 18 апреля 2020 года и от 9 декабря 2020 года).

В концепции «Гостеха» принцип импортозамещения был заложен, говорит источник “Ъ” на рынке, хотя «на момент тендера у "Сбера" не было никаких западных санкций и ограничений». «Когда платформу разрабатывали, условия были другие, и ее переделка может занять три-четыре года, необходимо переписать очень много»,— сетует он. Так, например, продукты Atlassian, работающие в составе Platform V, по условиям госконтракта должны быть заменены на российский аналог. Еще один собеседник “Ъ”, впрочем, отмечает, что пока «Atlassian отозвал лишь обновления лицензии, все текущие версии ПО работают».

Венера Петрова